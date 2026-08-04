Dacia Sandero Streetway a rate senza brutte sorprese: l’offerta di agosto

Dacia Sandero Streetway TCe 100 in promozione ad agosto 2026: TAN 0%, 48 rate da 220€, niente maxirata. Ecco come funziona davvero l’offerta.
Ippolito VdiIppolito Visconti
4 Agosto 2026
dacia Sandero Streetway Expression TCe 100

Tasso zero, rata fissa, niente sorprese a fine contratto. Dacia ci riprova con la Sandero Streetway Expression TCe 100 e per agosto 2026 mette sul tavolo un’offerta che non dovrebbe lasciare spazio a brutte notizie.

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Il prezzo di listino della Sandero è 17.050 euro. Chi firma entro il 31 agosto, su un numero limitato di esemplari Model Year 2025 già pronti alla consegna, può accedere a un finanziamento a 48 rate da 219,90 euro al mese, con un anticipo di 6.890 euro. Il TAN è fisso allo 0,00%: sul capitale finanziato di 10.160 euro non scatta nemmeno un centesimo di interesse.

dacia Sandero Streetway Expression TCe 100

Fin qui, tutto bene. Poi arriva il TAEG, che si ferma al 2,74%. Non è una contraddizione, ci pensano le spese accessorie a fare il lavoro. Istruttoria da 395 euro, imposta di bollo da 26,39 euro addebitata sulla prima rata, 3 euro al mese per l’incasso. L’importo totale restituito tramite finanziamento sale così a 10.730,19 euro. Aggiungendo l’anticipo si arriva a circa 17.620 euro, ai quali vanno sommati IPT e contributo PFU, le due voci che, per convenzione del settore, non compaiono mai nel numero grande.

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Il risultato reale, insomma, si avvicina ai 17.700-17.800 euro a seconda della provincia. Per quello che offre, la Sandero resta una delle proposte più oneste del segmento.

dacia Sandero Streetway Expression TCe 100

Sotto il cofano c’è il motore tre cilindri TCe 100 a benzina, motore che in questo contesto fa esattamente quello che ci si aspetta: funziona, consuma accettabilmente, fino a 7,2 litri per 100 km dichiarati, ed emette fino a 131 g/km di CO2, dati validi per l’intera gamma Streetway MY25.

L’offerta è rivolta sia ai privati che ai titolari di Partita IVA, con un importo massimo finanziabile fissato a 11.000 euro. Le concessionarie aderenti sono quelle del circuito Dacia, il che nella pratica significa quasi ovunque.

La struttura senza maxirata finale è probabilmente il dettaglio più rilevante per chi vuole sapere da subito quanto spende ogni mese e non vuole ritrovarsi con un rebus da risolvere a contratto scaduto. Senza dubbio, una scelta che si nota.

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