Dacia Sandero Streetway a rate senza brutte sorprese: l’offerta di agosto

Tasso zero, rata fissa, niente sorprese a fine contratto. Dacia ci riprova con la Sandero Streetway Expression TCe 100 e per agosto 2026 mette sul tavolo un’offerta che non dovrebbe lasciare spazio a brutte notizie.

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Il prezzo di listino della Sandero è 17.050 euro. Chi firma entro il 31 agosto, su un numero limitato di esemplari Model Year 2025 già pronti alla consegna, può accedere a un finanziamento a 48 rate da 219,90 euro al mese, con un anticipo di 6.890 euro. Il TAN è fisso allo 0,00%: sul capitale finanziato di 10.160 euro non scatta nemmeno un centesimo di interesse.

Fin qui, tutto bene. Poi arriva il TAEG, che si ferma al 2,74%. Non è una contraddizione, ci pensano le spese accessorie a fare il lavoro. Istruttoria da 395 euro, imposta di bollo da 26,39 euro addebitata sulla prima rata, 3 euro al mese per l’incasso. L’importo totale restituito tramite finanziamento sale così a 10.730,19 euro. Aggiungendo l’anticipo si arriva a circa 17.620 euro, ai quali vanno sommati IPT e contributo PFU, le due voci che, per convenzione del settore, non compaiono mai nel numero grande.

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Il risultato reale, insomma, si avvicina ai 17.700-17.800 euro a seconda della provincia. Per quello che offre, la Sandero resta una delle proposte più oneste del segmento.

Sotto il cofano c’è il motore tre cilindri TCe 100 a benzina, motore che in questo contesto fa esattamente quello che ci si aspetta: funziona, consuma accettabilmente, fino a 7,2 litri per 100 km dichiarati, ed emette fino a 131 g/km di CO2, dati validi per l’intera gamma Streetway MY25.

L’offerta è rivolta sia ai privati che ai titolari di Partita IVA, con un importo massimo finanziabile fissato a 11.000 euro. Le concessionarie aderenti sono quelle del circuito Dacia, il che nella pratica significa quasi ovunque.

La struttura senza maxirata finale è probabilmente il dettaglio più rilevante per chi vuole sapere da subito quanto spende ogni mese e non vuole ritrovarsi con un rebus da risolvere a contratto scaduto. Senza dubbio, una scelta che si nota.