Fiat 147, Uno e Strada diventano modellini per il 50° anniversario del brand in Brasile

Fiat celebra mezzo secolo di presenza in Brasile con un’iniziativa pensata per chi conserva un legame particolare con le automobili che hanno accompagnato la vita del Paese. Nasce così Fiat Collection, una serie speciale di modellini dedicata a tre veicoli entrati, ciascuno a modo proprio, nella storia del marchio e nelle abitudini di milioni di brasiliani.

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Fiat celebra 50 anni in Brasile con modellini di 147, Uno e Strada

La scelta dei protagonisti non è casuale. Il primo è la Fiat 147, modello dal valore quasi simbolico: fu infatti la prima automobile prodotta dalla casa torinese in Brasile. Compatta, semplice ed economica, contribuì alla motorizzazione del Paese e aprì un capitolo industriale destinato a durare fino a oggi.

Accanto alla 147 trova spazio la Fiat Uno, proposta con la caratteristica scaletta sul tetto. Un dettaglio che negli anni è diventato parte della cultura popolare brasiliana, finendo anche al centro di meme e battute sui social. La terza miniatura riproduce invece la Fiat Strada, il pick-up che da cinque anni consecutivi guida le classifiche di vendita locali e continua a essere il punto di riferimento della propria categoria.

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I modellini sono stati realizzati con una particolare attenzione ai dettagli e non si rivolgono soltanto ai più piccoli. Fiat punta infatti anche su collezionisti, appassionati e clienti che hanno posseduto uno di questi veicoli o lo associano a un ricordo familiare.

La Fiat Collection è già disponibile attraverso Fiatwear, nei punti vendita Ri Happy e su TikTok Shop. Proprio quest’ultimo canale rappresenta una novità: Fiat è diventata la prima casa automobilistica ad aprire in Brasile un negozio esclusivo sulla piattaforma, utilizzando i social anche come spazio di vendita diretta.

Frederico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha sottolineato come la collezione rifletta il rapporto costruito dal marchio con il pubblico brasiliano in cinquant’anni. Non soltanto automobili, dunque, ma pezzi di vita quotidiana capaci di attraversare più generazioni.

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All’iniziativa è legata anche una promozione. Chi acquisterà una miniatura tra il 3 agosto e il 2 ottobre, registrandosi sul sito dedicato, potrà partecipare all’estrazione di buoni acquisto da 150 real da spendere presso Ri Happy.

Tra i premi figurano anche alcuni viaggi per visitare gli stabilimenti Fiat in Brasile, nello Stato di Minas Gerais, e in Italia, entrando così nei luoghi in cui vengono progettati e costruiti i modelli del marchio.