Alfa Romeo Tonale sbarca in Marocco: motore diesel e due allestimenti ricchi di tecnologia

Per Alfa Romeo Tonale si apre un nuovo capitolo commerciale. Il SUV del Biscione arriva infatti anche in Marocco, dove Stellantis ha avviato ufficialmente le vendite con una gamma studiata per le richieste del mercato locale. Due gli allestimenti disponibili, entrambi già piuttosto completi, con una sola motorizzazione diesel abbinata al cambio automatico.

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Alfa Romeo Tonale debutta in Marocco con motore diesel, cambio automatico e due versioni

La linea non cambia rispetto al modello che conosciamo. Tonale continua a puntare su uno stile molto riconoscibile, a partire dal frontale con lo Scudetto inserito al centro del Trilobo. Ai lati ci sono i fari Full LED, sottili e ben raccordati alla carrozzeria. Il risultato è un SUV compatto dall’aspetto sportivo, ma senza rinunciare a una certa eleganza.

In Marocco si potrà scegliere tra le versioni LEIL e VELOCE. La prima monta cerchi in lega da 18 pollici e dispone già del tetto panoramico, elemento che rende l’abitacolo più arioso. La VELOCE aggiunge invece i cerchi Dark Miron da 19 pollici, diversi particolari in nero lucido e le pinze freno Brembo verniciate di rosso. Dettagli che cambiano parecchio il carattere della vettura e la rendono visivamente più aggressiva.

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Anche dentro, Alfa Romeo Tonale resta fedele all’impostazione già vista in Europa. Si segnala la presenza del quadro strumenti digitale da 12,3 pollici davanti al volante e lo schermo centrale da 10,25 pollici leggermente orientato verso il conducente. Il sistema comprende navigazione, Apple CarPlay e Android Auto.

Sono presenti anche il climatizzatore automatico bizona e l’accesso senza chiave. La VELOCE offre qualcosa in più sul fronte del comfort: sedili in pelle, regolazioni elettriche, ventilazione per le sedute anteriori, volante riscaldato e ricarica wireless per lo smartphone.

La scelta del motore segue una logica molto pratica. Sotto il cofano c’è il 1.6 Multijet II diesel da 130 CV, abbinato al cambio DCT a doppia frizione e sei rapporti. Il selettore Alfa DNA permette poi di modificare la risposta dell’auto in base al tipo di percorso.

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La dotazione di sicurezza comprende frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, mantenimento della corsia, lettura dei segnali e telecamera posteriore. Sulla VELOCE arrivano anche visuale a 360 gradi, controllo dell’angolo cieco e parcheggio automatico. Il prezzo parte da 387.000 dirham per la Tonale Edition LEIL. Per la Tonale VELOCE servono invece 460.000 dirham.