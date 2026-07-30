Antonio Filosa promuove i conti di Stellantis: “Progressi in tutte le regioni”

Antonio Filosa affronta la seconda parte del 2026 con maggiore fiducia. I risultati di Stellantis relativi al secondo trimestre mostrano infatti un primo miglioramento dopo mesi complicati, durante i quali il gruppo ha dovuto fare i conti con vendite in rallentamento, margini sotto pressione e una profonda riorganizzazione delle proprie attività.

Advertisement

Filosa vede segnali di ripresa per Stellantis: ricavi, AOI e cassa migliorano nel trimestre

«Il secondo trimestre è stato caratterizzato da continui progressi, trainati dal Nord America e supportati da importanti contributi da tutte le altre regioni», ha dichiarato Antonio Filosa. Proprio il mercato nordamericano ha dato la spinta più importante, tornando a sostenere i ricavi e aiutando Stellantis a recuperare terreno sul fronte della redditività.

L’amministratore delegato ha posto l’accento soprattutto sul miglioramento dei principali dati economici del gruppo. «Abbiamo migliorato le prestazioni di tutti i nostri principali indicatori finanziari, con ricavi netti, AOI e flusso di cassa industriale che mostrano tutti incrementi significativi», ha aggiunto.

Advertisement

I numeri non significano che tutte le difficoltà siano ormai superate. Stellantis sta ancora cercando di lasciarsi alle spalle un 2025 particolarmente difficile, segnato dall’eccesso di scorte, dal calo delle vendite in alcuni mercati chiave e da una forte pressione sui conti. I primi segnali sono però incoraggianti, anche se l’Europa continua a rappresentare il fronte più delicato.

Una parte importante del rilancio passerà da FaSTLAne 2030, il piano strategico presentato durante l’Investor Day del 21 maggio. Il programma prevede il rinnovamento delle gamme, nuovi modelli e una maggiore attenzione alle caratteristiche dei singoli mercati, senza rinunciare alla condivisione di piattaforme e tecnologie tra i diversi marchi.

Advertisement

«Con il piano strategico FaSTLAne 2030 in piena fase di attuazione e gli entusiasmanti lanci di prodotti previsti per quest’anno che procedono secondo i piani, restiamo fiduciosi sulla guidance finanziaria per il 2026», ha concluso Antonio Filosa.

Nei prossimi mesi Stellantis dovrà confermare i progressi ottenuti in Nord America e trasformare i nuovi lanci in risultati concreti, soprattutto in Europa, dove il ritorno a una redditività stabile resta ancora la sfida più importante.