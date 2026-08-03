Ram 1500, il motore V8 HEMI torna alle origini: dal 2027 addio graduale al sistema eTorque

Ram sembra intenzionata a cambiare di nuovo rotta sul suo motore più famoso. Secondo quanto riportato da MoparInsiders, che avrebbe ricevuto una conferma direttamente dal marchio, con l’inizio del Model Year 2027 il Ram 1500 inizierà ad abbandonare gradualmente il sistema mild hybrid eTorque abbinato al V8 HEMI da 5,7 litri.

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Dal 2027 il Ram 1500 potrebbe rinunciare all’eTorque sul V8 HEMI

Al suo posto tornerà il motore nella configurazione più tradizionale, quella che molti clienti americani continuano a preferire. Niente motore-generatore collegato tramite cinghia, niente batteria a 48 volt e soprattutto niente Start&Stop automatico. Il passaggio, però, non avverrà da un giorno all’altro. Durante le prime fasi della produzione continueranno a uscire dalle linee alcuni Ram 1500 2027 ancora dotati di eTorque, prima della sostituzione definitiva.

Il cuore del pick-up rimarrà il conosciuto V8 HEMI da 345 pollici cubi, equivalente a 5,7 litri. La potenza dichiarata dovrebbe restare ferma a 395 CV, con una coppia di 410 lb-ft, circa 556 Nm. Non spariranno la fasatura variabile delle valvole e il sistema MDS, che quando il carico è ridotto disattiva quattro cilindri per limitare i consumi.

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Nell’uso quotidiano, però, il comportamento sarà quello di un V8 di impostazione classica. Il motore resterà acceso ai semafori e non riceverà più il piccolo aiuto elettrico dell’eTorque nelle partenze o nelle riprese. Una soluzione meno sofisticata, ma probabilmente più vicina a ciò che una parte della clientela si aspetta da un Ram con motore HEMI.

Il ritorno della variante non elettrificata era già stato anticipato dal Ram 1500 Rumble Bee. Fino a questo momento, però, non era chiaro se il motore sarebbe rimasto riservato a quella versione oppure se sarebbe arrivato anche sul resto della gamma. Le indiscrezioni di MoparInsiders indicano ora la seconda ipotesi.

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La storia recente del Ram 1500 è stata piuttosto movimentata. Il V8 era sparito con l’aggiornamento per il 2025, per poi rientrare nel 2026 proprio nella versione eTorque. Per riportarlo rapidamente sul pick-up sarebbe stato avviato il cosiddetto Project F-15, incaricato di rendere il vecchio HEMI compatibile con la nuova architettura elettronica Atlantis.

All’inizio la soluzione mild hybrid sarebbe stata la più semplice da riproporre, grazie a calibrazioni, dati sulle emissioni e processi produttivi già conosciuti. Ora Ram sarebbe pronta a completare il lavoro con il ritorno del V8 puro.

La gamma 2027 resterà comunque molto articolata. Accanto all’HEMI da 5,7 litri ci saranno il V6 Pentastar, i sei cilindri Hurricane biturbo e, nelle versioni più estreme, il 6.2 HEMI sovralimentato da 777 CV. Prezzi, consumi e disponibilità sui singoli allestimenti devono ancora essere chiariti.