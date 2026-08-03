Alfa Romeo, ecco la gran turismo digitale che molti vorrebbero vedere su strada

Basta una sola immagine di profilo per riaccendere un desiderio che molti appassionati di Alfa Romeo non hanno mai davvero abbandonato: rivedere nella gamma del Biscione una vera coupé sportiva a due porte. A immaginarla è stato Abel Bahri, designer automobilistico virtuale conosciuto sui social con il nome abel_design_, autore di un progetto indipendente che prova a tradurre in forme moderne il carattere più passionale del marchio italiano.

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Un render indipendente immagina una coupé Alfa Romeo bassa e muscolosa

Si tratta di un render costruito attorno a proporzioni che appartengono alla tradizione delle grandi sportive: cofano molto lungo, abitacolo raccolto e arretrato, coda corta e carreggiate generose.

La carrozzeria appare bassa e ben piantata a terra. Le fiancate sono attraversate da superfici tese e muscolose, mentre il simbolo del Quadrifoglio, sistemato nella parte bassa del parafango anteriore, suggerisce immediatamente prestazioni di alto livello. A completare l’insieme troviamo enormi cerchi a razze con finitura dorata, abbinati a una carrozzeria verde scuro che richiama alcune delle tinte più iconiche della casa.

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Anche la parte posteriore, per quanto visibile soltanto lateralmente, mostra una personalità molto marcata. Il bagagliaio termina con un piccolo spoiler a coda d’anatra, soluzione che aggiunge aggressività senza appesantire il disegno. Il tetto scende rapidamente verso la coda, dando vita a una silhouette compatta e quasi da gran turismo.

Uno degli elementi più curiosi del render è rappresentato dalle linee orizzontali ripetute in diversi punti della vettura. Le ritroviamo nelle luci diurne anteriori, sopra il passaruota, sul montante posteriore e all’interno dei fanali a LED. Un motivo grafico che lega visivamente le varie zone della carrozzeria e rende la proposta immediatamente riconoscibile.

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Questa ipotetica nuova Alfa Romeo sportiva non porta il nome di un modello del passato. Potrebbe ricordare, per impostazione, una moderna erede di GTV, 8C o Montreal, ma Abel Bahri ha preferito lasciare spazio alle forme, senza legarla direttamente a una sigla storica.