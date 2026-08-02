Lancia e DS sotto Fiat e Citroen: ecco cosa cambierà

Il nuovo piano strategico di Stellantis annunciato lo scorso 21 maggio dal CEO Antonio Filosa prevede il ritorno di Lancia e DS sotto la gestione di Fiat. In tanti si sono domandati in questi mesi cosa esattamente significhi tutto ciò. Diciamo subito che la strategia presentata da Stellantis con il nome FastLane 2030 distingue con maggiore chiarezza il ruolo dei quattordici marchi.

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Stellantis riorganizza Lancia e DS sotto Fiat e Citroën: ecco cosa cambia

Fiat, Peugeot, Jeep e Ram vengono indicati come brand globali, mentre Citroën, Opel, Alfa Romeo, Dodge e Chrysler conserveranno una dimensione soprattutto regionale. Per DS e Lancia è stata scelta una definizione diversa: “specialty brands”, marchi specializzati che saranno sviluppati rispettivamente sotto la gestione di Citroën e Fiat.

Non significa che sulle future DS comparirà il Double Chevron o che Lancia perderà improvvisamente il proprio emblema. Il cambiamento riguarda prima di tutto l’organizzazione, la distribuzione delle risorse e la possibilità di condividere strutture, tecnologie e attività commerciali. Per un gruppo impegnato a ridurre costi e complessità, concentrare la gestione può garantire maggiore efficienza, soprattutto quando i volumi non giustificano apparati completamente autonomi.

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Il caso DS è particolarmente significativo. Prima di diventare un marchio indipendente nel 2014, il nome identificava la gamma più raffinata di Citroën. DS 3, DS 4 e DS 5 condividevano piattaforme e meccanica con altri modelli francesi, distinguendosi attraverso design, finiture e prezzi più ambiziosi. Il ritorno sotto l’ombrello gestionale di Citroën riporta quindi alla memoria proprio quelle origini, pur senza cancellare l’indipendenza formale conquistata dodici anni fa.

Anche Lancia entra in una fase delicata. Dopo il rilancio iniziato con la nuova Ypsilon, il marchio prepara la Gamma, progettata in Italia e prodotta a Melfi in versioni elettriche e ibride. Il prodotto conferma che Stellantis non intende abbandonare lo storico costruttore torinese, ma il suo futuro appare legato a una gamma selettiva e a un posizionamento più esclusivo rispetto a Fiat.

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DS ha appena rinnovato la propria offerta con N°8 e N°7, mentre Lancia sta investendo anche sul ritorno sportivo del marchio HF. I programmi esistono, dunque, ma sono più circoscritti rispetto a quelli riservati ai brand globali. Ed è proprio qui che nascono i dubbi. La vera partita si giocherà nelle concessionarie, nei budget futuri e nel numero di nuovi modelli che Stellantis deciderà di finanziare dopo il 2030.