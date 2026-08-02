Nuova Alfa Romeo Brera, ritorno da brividi: la coupé che tutti vorrebbero vedere davvero

Basta osservare la fiancata per capire quale automobile abbia ispirato questo progetto. Il tetto basso, il lunotto inclinato e i passaruota generosi riportano immediatamente alla Brera, una delle Alfa Romeo più riconoscibili degli ultimi vent’anni. A immaginarne il ritorno è Kit-Core, artista virtuale conosciuto sui social come “_kit_core”, autore di una nuova Alfa Romeo Brera realizzata interamente in computer grafica.

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Un render digitale immagina una nuova Alfa Romeo Brera con linee moderne

Kit-Core non ha stravolto la Brera. Ha preferito aggiornarla con attenzione, conservando la carrozzeria compatta e muscolosa dell’originale. Il frontale riceve uno Scudetto più moderno, circondato da prese d’aria molto ampie e da fari sottili con una nuova firma luminosa a LED. Le maniglie scompaiono nella carrozzeria, mentre i grandi cerchi scuri riprendono uno dei motivi stilistici più apprezzati dagli alfisti.

Anche la parte posteriore di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Brera mantiene l’impostazione della coupé prodotta tra il 2005 e il 2010, ma appare più pulita e tecnologica. I fanali sono stati assottigliati e collegati visivamente da una superficie scura. Non si vedono terminali di scarico, dettaglio che potrebbe suggerire una motorizzazione elettrica. Le generose aperture anteriori lasciano però spazio anche all’ipotesi di un sistema ibrido o plug-in. L’autore, almeno per il momento, non ha mostrato né l’abitacolo né eventuali specifiche tecniche.

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La Brera originale nacque dalla matita di Giorgetto Giugiaro e fu anticipata nel 2002 da una concept car che fece immediatamente discutere. Il modello di serie arrivò nel 2005, condividendo parte della base tecnica con Alfa Romeo 159. Accanto alla coupé venne proposta anche la Spider. Il design conquistò il pubblico, mentre il peso elevato e una dinamica meno estrema del previsto ne limitarono in parte il successo.

Il debutto di una nuova Alfa Romeo Brera non compare oggi nei programmi ufficiali del biscione. Alfa Romeo sta puntando soprattutto sull’Europa e sul segmento C con l’arrivo nei prossimi anni dell‘erede di Tonale a Melfi e di una nuova hatchback di segmento C erede spirituale di Giulietta e 147.