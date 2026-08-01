Fiat Grizzly Fastback Hybrid avvistata in strada: design definitivo e debutto sempre più vicino

La Fiat Grizzly Fastback Hybrid ormai non si nasconde quasi più. Le foto pubblicate nelle scorse ore sui social da Gabetz Spy Unit la mostrano in strada, senza pellicole, teli o pannelli posticci. In pratica, è già possibile farsi un’idea piuttosto precisa di come apparirà quando arriverà nelle concessionarie.

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Fiat Grizzly Fastback Hybrid si mostra quasi senza camuffamenti

L’esemplare fotografato non sembra nemmeno una versione preparata apposta per fare scena. I cerchi sono di dimensioni normali, le protezioni in plastica restano ben visibili e l’allestimento appare piuttosto semplice. Potrebbe essere una delle varianti meno costose della gamma, oppure una configurazione intermedia utilizzata per gli ultimi collaudi.

Il colore giallo ocra mette in risalto le forme della carrozzeria, soprattutto nella zona anteriore. Il muso è alto, abbastanza verticale e dominato da una fascia scura nella quale trovano posto i fari sottili. Non ci sono dettagli particolarmente elaborati: tutto sembra studiato per dare alla vettura un aspetto robusto senza appesantirla.

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La parte più riuscita, almeno osservando queste immagini, è però il profilo. Il tetto scende verso il posteriore con una linea continua, rendendo l’auto più slanciata rispetto alla Grizzly tradizionale. La coda resta alta e voluminosa, ma l’inclinazione del lunotto riesce a darle quel carattere da fastback che Fiat vuole utilizzare per distinguere le due versioni.

Dietro si nota subito la grande scritta Fiat, sistemata al centro della fascia nera che unisce visivamente i gruppi ottici. Anche qui non ci sono eccessi. Il paraurti è semplice, le superfici sono nette e l’insieme trasmette l’idea di un modello pensato per essere venduto in grandi numeri, non di un esercizio di stile destinato a rimanere nei saloni.

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La Fiat Grizzly Fastback Hybrid dovrebbe misurare circa 4,49 metri, con un bagagliaio vicino ai 600 litri. Dimensioni che la porteranno a giocarsela nel cuore del mercato europeo dei SUV, puntando su spazio e praticità oltre che su una linea più sportiva.

Per quanto riguarda i motori, Fiat dovrebbe proporre una gamma piuttosto ampia, pensata per esigenze e budget diversi. Alla base potrebbe esserci il 1.2 turbo benzina da circa 100 CV con cambio manuale, la scelta più semplice per chi vuole contenere il prezzo d’acquisto.

Il ruolo principale dovrebbe però spettare alle versioni mild hybrid da 110 e 145 CV, entrambe abbinate al cambio automatico. Saranno probabilmente queste le più interessanti per il mercato europeo, perché promettono consumi più bassi senza obbligare il cliente a cambiare abitudini.

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Ci sarà spazio anche per la variante completamente elettrica. In questo caso si parla di un motore da 113 CV e di due batterie, una da 44 e una da 52 kWh. Con l’accumulatore più grande, l’autonomia dovrebbe avvicinarsi ai 400 chilometri, almeno secondo le prime indicazioni.

Il prezzo resta ancora da definire. Le prime stime collocano benzina e ibride tra 20.000 e 25.000 euro, mentre l’elettrica potrebbe partire da circa 25.000-27.000 euro. La Fastback dovrebbe comunque costare un po’ più della Grizzly normale.

Dopo l’anteprima digitale di luglio, il debutto davanti al pubblico è atteso al Salone di Parigi, dal 12 al 18 ottobre 2026. Le vendite europee dovrebbero partire entro la fine dell’anno.