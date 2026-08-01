Nuova Alfa Romeo Sportwagon, il sogno degli alfisti prende forma in digitale: 370 CV e linea da vera Gran Turismo

Le station wagon sportive sono diventate sempre più rare, ma non hanno perso il loro fascino. Anzi, ogni volta che qualcuno prova a immaginare il ritorno di una familiare Alfa Romeo, la reazione degli appassionati è immediata. È quanto sta accadendo con il nuovo progetto pubblicato sui social da Restomod GT, che mostra una possibile nuova Alfa Romeo Sportwagon per il 2027.

Advertisement

Un render immagina il ritorno di una nuova Alfa Romeo Sportwagon

Chiariamo subito: non si tratta di un modello ufficiale e queste immagini non anticipano direttamente una vettura in arrivo. Il render riesce però a dare forma a un’idea che molti alfisti continuano a coltivare, quella di rivedere una station wagon bassa, elegante e soprattutto lontana dall’impostazione dei SUV.

Il frontale di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Sportwagon appare largo e piuttosto aggressivo. Lo scudetto Alfa Romeo occupa il centro del muso, affiancato da fari molto sottili che si spingono verso i passaruota. Il cofano lungo e scolpito contribuisce a far sembrare l’auto ben piantata a terra. Di lato, invece, si nota un tetto che scende appena verso la coda, senza sacrificare lo spazio interno o trasformare la vettura in una shooting brake estrema.

Advertisement

Anche il posteriore ha una forte personalità. Il lunotto è inclinato, i fanali sono collegati da una sottile fascia luminosa e nella parte bassa compare un grande estrattore, accompagnato da uno scarico centrale. I cerchi scuri e le carreggiate larghe completano un insieme sportivo, ma non eccessivamente vistoso.

Restomod GT ha chiamato il progetto S.W. GS 2027 Quadrifoglio Verde, immaginando sotto il cofano un 2.0 GME-T4 ibrido da 370 CV e 520 Nm. La potenza verrebbe gestita dalla trazione integrale e-Q4 e da un cambio doppia frizione a otto rapporti. Non mancherebbero assetto adattivo ribassato, sterzo posteriore, torque vectoring, launch control e modalità Race. Dietro i cerchi forgiati da 20 pollici troverebbero posto dischi anteriori da 400 mm con pinze a sei pistoncini.

Una simile proposta riporterebbe Alfa Romeo in un territorio già esplorato con la 156 Sportwagon e la successiva 159 Sportwagon. Per adesso, però, un ritorno ufficiale non è stato annunciato.

Advertisement

La gamma del Biscione continua a poggiare su Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Nel primo semestre del 2026 la Junior è diventata il modello Alfa Romeo più venduto, mentre il marchio ha registrato una crescita in diversi mercati internazionali e ha portato la propria presenza a circa 70 Paesi.

Il prossimo tassello sarà invece un nuovo C-SUV su piattaforma STLA Medium, prodotto a Melfi, proposto con motorizzazioni multienergia e atteso nel quarto trimestre del 2027. Giulia e Stelvio, comprese le Quadrifoglio, resteranno in produzione fino allo stesso anno.