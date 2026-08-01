Ram 1500 conquista i clienti americani e domina la classifica J.D. Power

Negli Stati Uniti il pickup non è un veicolo come gli altri. Per molti è uno strumento di lavoro, per altri è l’auto di famiglia. Spesso è entrambe le cose. Il Ram 1500 sembra aver trovato ancora una volta il giusto equilibrio.

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Ram 1500 convince i proprietari per comfort, tecnologia e traino

Il pickup di Stellantis ha conquistato il primo posto nella categoria dei modelli leggeri di grandi dimensioni all’interno dello studio J.D. Power 2026 US Automotive Performance, Execution and Layout, conosciuto con l’acronimo APEAL.

Il risultato conta soprattutto per il modo in cui viene assegnato. Il giudizio arriva direttamente dai proprietari, intervistati dopo aver trascorso i primi 90 giorni insieme al proprio veicolo.

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Sono loro, quindi, a raccontare cosa funziona davvero e cosa invece convince meno. Come si sta sui sedili dopo diverse ore di viaggio, quanto risultano intuitivi i comandi, se la risposta del motore soddisfa le aspettative e se, una volta parcheggiato il pickup, viene ancora voglia di voltarsi a guardarlo.

In questa particolare classifica il Ram 1500 ha fatto meglio di tutti i suoi rivali. Ha convinto per le capacità di carico e traino, ma anche per il comfort dell’abitacolo, la qualità percepita e la quantità di tecnologia presente a bordo. Non è un dettaglio secondario in un segmento nel quale i clienti chiedono ormai molto più della sola robustezza.

“Il primo posto arriva direttamente da chi conosce meglio i nostri pickup: i nostri clienti”, ha commentato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani e del marketing per il Nord America di Stellantis. Il manager ha parlato anche delle novità che stanno ridando carattere alla gamma, dal ritorno del motore HEMI alla disponibilità del TRX, senza dimenticare il Rumble Bee in arrivo.

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Il Ram 1500 2026 non rinuncia infatti alla propria anima americana, ma la accompagna con una dotazione sempre più ricca. Sommando il quadro strumenti, lo schermo centrale e il display riservato al passeggero anteriore si superano i 50 pollici di superficie digitale.

A questo si aggiunge una lunga serie di sistemi pensati per facilitare il traino, attività che negli Stati Uniti fa parte della vita quotidiana di molti proprietari. Ram parla della dotazione più completa mai offerta sul modello. Le funzioni di sicurezza, tra quelle comprese di serie e quelle disponibili a richiesta, sono invece più di 100.

Lo studio APEAL prende in considerazione 37 aspetti diversi. Si passa dal design esterno alla comodità dei sedili, dalla risposta dei comandi al funzionamento dell’infotainment. C’è spazio anche per un elemento molto meno facile da misurare: l’emozione che il veicolo riesce a trasmettere a chi lo guida.

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Il Ram 1500 nasce nello stabilimento di Sterling Heights, in Michigan. Qui le linee lavorano su tre turni con personale rappresentato dal sindacato UAW. Dal 2018 sono già usciti dalla fabbrica più di due milioni di esemplari.