Nuova Jeep Compass conquista Senigallia: oltre 70.000 persone al grande show di 105XMasters

Per nove giorni la spiaggia di Senigallia ha cambiato completamente volto. Al posto della consueta giornata sotto l’ombrellone sono arrivati campi da gioco, pedane, musica, gare ed esibizioni. La quindicesima edizione di 105XMasters si è chiusa con oltre 70.000 presenze, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate italiana.

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Nel villaggio allestito sul lungomare si sono alternati atleti, famiglie, appassionati e tanti curiosi. Più di 30 le discipline proposte, alcune da osservare da bordo campo, altre da provare direttamente. Intorno, la musica e le voci di Radio 105 hanno accompagnato le giornate fino a sera.

In mezzo a tavole, palloni e attrezzature sportive c’era spazio anche per i motori. Una delle attività più richieste è stata infatti quella organizzata da Jeep, partner ufficiale della manifestazione, che ha portato a Senigallia la Nuova Jeep Compass.

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In nove giorni sono stati effettuati 200 test drive. Un’occasione per vedere il SUV da vicino, salire a bordo e capire come cambia rispetto alla generazione precedente. Comfort, spazio e tecnologie sono stati gli aspetti che il pubblico ha potuto toccare con mano, in un contesto molto vicino all’immagine che Jeep vuole continuare a trasmettere: libertà, movimento e vita all’aria aperta.

Nuova Jeep Compass, una gamma pensata per esigenze diverse

La nuova Compass è stata progettata a Torino, sviluppata sulle piste del Proving Ground di Balocco e viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Nasce sulla piattaforma STLA Medium e porta con sé dimensioni più generose, maggiore abitabilità e un bagagliaio più sfruttabile, senza perdere l’impostazione robusta tipica del marchio.

L’offerta parte dalla e-Hybrid da 145 CV e comprende anche la plug-in hybrid da 225 CV. Ci sono poi le versioni completamente elettriche a trazione anteriore da 213 e 231 CV, con un’autonomia dichiarata che può raggiungere i 650 chilometri.

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Per chi cerca qualcosa di più specialistico arriverà invece la Compass 4xe da 375 CV. Trazione integrale permanente, sospensioni dedicate e maggiore altezza da terra ne sottolineano la vocazione fuoristradistica, senza trasformarla in un mezzo difficile da utilizzare ogni giorno.

Il lavoro svolto sull’aerodinamica ha permesso di abbassare il coefficiente di resistenza a 0,29. Ci sono inoltre il sistema Selec-Terrain, numerosi sensori, protezioni per la carrozzeria e oltre 200 millimetri di luce da terra.

A Senigallia la nuova Jeep Compass è stata provata, osservata e guidata da un pubblico abituato a vivere lo sport e il tempo libero senza troppe barriere, esattamente il tipo di clientela alla quale Jeep vuole parlare.