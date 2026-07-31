Palm Beach Cavallino Classic al The Boca Raton: festa Ferrari in Florida

Si avvicina Palm Beach Cavallino Classic 2027. L’evento, giunto alla 36ª edizione, celebra l’amore per la Ferrari. A fare da cornice a questo importante rendez-vous ci penserà l’opulenza del The Boca Raton, un resort da sogno nato dall’evoluzione del The Ritz-Carlton Cloister Inn del 1926. È la seconda volta che accade.

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In Florida saranno presenti, come al solito, molte delle “rosse” più belle ed esclusive del pianeta, portate dai più grandi collezionisti. Sarà una festa nel segno del “cavallino rampante”, al livello più alto.

L’appeal di questa kermesse ne fa un punto di riferimento assoluto su scala mondiale. Già aperte le vendite dei biglietti per il pubblico desideroso di concedersi la magia di questo appuntamento imperdibile. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno da venerdì 19 a domenica 21 febbraio 2027.

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Questa volta, Palm Beach Cavallino Classic renderà omaggio all’80° anniversario della casa di Maranello, con un’eccezionale esposizione di Ferrari accuratamente selezionate. L’organizzazione fa capo a Luigi Orlandini, Chairman e CEO di Cavallino, che può giovarsi di collaboratori del più alto livello, per garantire la solita e incredibile eccellenza.

Courtesy of Cavallino

Nella scorsa edizione il successo fu clamoroso, incidendo immagini ancora vivide nella memoria di chi era presente, con oltre 300 “rosse” sul red carpet. Ora si punta ad alzare ulteriormente l’asticella qualitativa: un’impresa quasi impossibile, ma non per chi organizza Palm Beach Cavallino Classic.

La voglia di fare sempre meglio è un mantra del gruppo di lavoro che, però, vuole rimanere fedele alla tradizione, fatta di devozione assoluta per la bellezza, la passione, l’eleganza e l’eccellenza tecnica delle auto stradali e da corsa firmate Ferrari.

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Per il Concorso d’Eleganza, clou della manifestazione d’oltreoceano, si annuncia uno straordinario parterre, che renderà davvero difficili le scelte dei giudici. Come dice Daniel Hostettler, Presidente e CEO del The Boca Raton, Cavallino Classic si differenzia da tutti gli altri eventi per la sua unicità.

Il meeting di Pebble Beach non si rivolge esclusivamente a collezionisti e appassionati, ma a chiunque sappia apprezzare la rarità dell’eccellenza artigianale e un intero weekend costruito intorno ad essa. A dare il via alle danze, nella giornata di venerdì, ci penserà il Tour d’Eleganza, che porterà le Ferrari di ogni epoca sulle suggestive strade della Florida del sud.

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Sabato, invece, sarà il turno del prestigioso Concorso d’Eleganza, che affascinerà i presenti, tenendo al tempo stesso sulle spine i fortunati owners, desiderosi di veder trionfare i loro gioielli a quattro ruote. Domenica, la magia proseguirà presso lo splendido Mar-a-Lago Club con la rinomata Classic & Sports Sunday.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna anche l’asta Cavallino di RM Sotheby’s, con una nuova selezione di Ferrari da Oscar. L’evento si svolgerà durante la Cavallino Night, una cena speciale caratterizzata da cucina gourmet, vini pregiati e intrattenimento.

Courtesy of Cavallino Courtesy of Cavallino Courtesy of Cavallino Courtesy of Cavallino Courtesy of Cavallino Courtesy of Cavallino

Fonte | Canossa