Rally Regione Piemonte, Lancia nelle Langhe per una gara chiave: il Trofeo entra nella fase decisiva

Il Rally Regione Piemonte non è una gara come le altre per Lancia. Proprio sulle strade delle Langhe, nell’aprile 2025, il marchio aveva ufficializzato il proprio ritorno nel mondo dei rally. A poco più di un anno di distanza, la casa torinese si presenta ad Alba con un progetto molto più ampio, ormai presente stabilmente nelle principali competizioni italiane e internazionali.

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Lancia torna ad Alba per il Rally Regione Piemonte, penultima tappa del Trofeo Lancia 2026

La ventesima edizione della gara, in programma dal 31 luglio al 2 agosto, sarà il quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e la penultima prova del Trofeo Lancia 2026, prima del gran finale previsto al Rallye Sanremo.

Al via ci saranno gli equipaggi impegnati con la Ypsilon Rally4 HF e con la Ypsilon HF Racing Rally6, le due vetture sulle quali Lancia ha costruito un percorso pensato per avvicinare al rally piloti con esperienze, ambizioni e disponibilità economiche differenti.

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Alla conferenza stampa di presentazione, ospitata al Grattacielo Piemonte di Torino, la CEO Roberta Zerbi ha ricordato il valore simbolico della gara: «Qui abbiamo aperto il nuovo capitolo sportivo del marchio. Oggi torniamo con un progetto cresciuto, strutturato e capace di esprimersi su più livelli».

La corsa al titolo vede Simone Di Giovanni e Mario Colella presentarsi da leader, forti di tre vittorie ottenute nelle prime quattro gare. Alle loro spalle inseguono Moreno Cambiaghi con Giulia Paganoni ed Edoardo De Antoni con Martina Musiari, già vincitori al Rally Due Valli.

Tra gli Junior cresce l’attesa per Nicolò Ardizzone, in rimonta dopo un avvio difficile, mentre tra gli Under 25 spicca Federico Gangi, affiancato da una figura di enorme esperienza come Fabrizia Pons. Al via anche Gianmarco Lazzarato, Asia Vidori, Efe Urundul e Jonas Muller, presenze che danno al Trofeo una dimensione sempre più internazionale.

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Per il vincitore Under 35 è previsto un premio di grande valore: la possibilità di scegliere nel 2027 tra un programma ufficiale nel Campionato Italiano Assoluto Rally con la Ypsilon Rally2 HF Integrale oppure una stagione nell’Europeo con la Ypsilon Rally4 HF.

Il progetto dedicato ai giovani è rafforzato dalla collaborazione con ACI Sport e dal contributo di Miki Biasion, advisor di Lancia Corse HF. Ad Alba saranno presenti anche Andrea Crugnola, al via con la Rally2, e Marco Cavigioli nel ruolo di coach.

Dopo le Langhe, il Trofeo Lancia si sposterà a Sanremo il 18 ottobre, dove si chiuderà una stagione decisiva per il nuovo corso sportivo del marchio.