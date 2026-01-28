Trofeo Lancia: il format è stato confermato anche per il 2026

Il 2025 ha segnato un capitolo memorabile per Lancia nel panorama delle competizioni, con il ritorno ufficiale alle corse coronato dalla vittoria dei titoli Piloti e Costruttori nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici. Questo straordinario risultato ha confermato la solidità del progetto sportivo del Marchio e consolidato il suo ruolo all’interno del CIAR, mostrando come Lancia sappia coniugare tradizione e innovazione nelle corse. Sulla scia di questi successi, il Trofeo Lancia si prepara a fare il suo ritorno sulle strade dei rally italiani anche nel 2026, con un format che punta a unire continuità, ambizione e importanti novità.

Trofeo Lancia: confermato il ricco montepremi e il premio finale che permetterà al vincitore di diventare pilota ufficiale Lancia nel 2027

Protagonista indiscussa sarà ancora la Lancia Ypsilon, che vedrà raddoppiare la propria presenza: accanto alla già affermata Ypsilon Rally4 HF, farà il suo debutto la nuova Ypsilon HF Racing Rally6, ampliando le opportunità per i piloti emergenti e confermando il legame del Marchio con lo sport e la formazione della nuova generazione di talenti dei rally.

Il Trofeo Lancia 2026 conferma la tradizione che da sempre lo contraddistingue, unendo visibilità, sostegno ai giovani talenti, un montepremi tra i più ricchi d’Italia e il fascino del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Anche quest’anno, il Trofeo si articolerà in sei gare distribuite su cinque eventi, uno dei quali con doppia prova, toccando le tappe più iconiche del calendario italiano senza trascurare gli appuntamenti internazionali.

L’apertura sarà al Rally Il Ciocco, dedicato alla Ypsilon Rally4 HF, mentre il Rally Due Valli segnerà il debutto della nuova Ypsilon HF Racing Rally6; da lì in poi i due trofei seguiranno lo stesso percorso.

La struttura vincente del Trofeo viene confermata: al centro resta la Ypsilon Rally4 HF, vettura capace di trasformare in breve tempo successo commerciale in prestazioni vincenti. Tutte le auto saranno ospitate nel Villaggio Lancia Corse HF, cuore del monomarca, punto di riferimento per piloti e tifosi, con area assistenza, hospitality e spazi dedicati al pubblico per vivere appieno l’esperienza Lancia.

Per il Trofeo Lancia 2026, il montepremi Rally4 conferma la generosità che ha caratterizzato la prima edizione, premiando sia la classifica assoluta sia le tre categorie: Junior, per piloti under 25; Master, per i concorrenti fino a 35 anni; ed Expert, per chi supera i 35. Ogni gara assegnerà premi dedicati a ciascuna categoria, mentre il prestigioso premio finale riserva al Campione Under 35 la possibilità di diventare Pilota Ufficiale Lancia nel 2027, in Italia o in Europa.

Sul fronte tecnico, gli pneumatici giocheranno un ruolo cruciale: Michelin introdurrà un nuovo prodotto studiato per ottimizzare le prestazioni delle vetture e adattarsi alle esigenze di un campionato sempre più competitivo.

La grande novità del 2026 è l’istituzione della classe Ypsilon HF Racing Rally6, la entry-level della famiglia Ypsilon da competizione, che permetterà a un numero maggiore di piloti di avvicinarsi ai rally. La Rally6 avrà un montepremi dedicato, seguendo la stessa formula della Rally4, con premi gara per gara e un riconoscimento finale per il Campione. Questa categoria parteciperà a 4 eventi per un totale di 5 gare, offrendo un percorso ideale sia per giovani talenti sia per gentleman driver.

Tutti i dettagli saranno svelati durante il Racing Meeting, il 7 e 8 febbraio alla Fiera di Vicenza, con l’apertura ufficiale delle iscrizioni.