Nuova Mercedes GLA: 657 km di autonomia e una doppia anima elettrica e ibrida

La nuova Mercedes GLA rivede la propria impostazione tecnica e adotta per la prima volta anche una motorizzazione interamente elettrica, raccogliendo nella sostanza l’eredità della EQA all’interno della gamma compatta della Stella. Le prime consegne delle varianti a batteria sono previste per novembre 2026, mentre all’inizio del 2027 è atteso un nuovo sistema ibrido a benzina a 48 volt, in grado di muovere la vettura per brevi tratti senza chiamare in causa il motore termico.

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Mercedes GLA cambia completamente: elettrica al posto della EQA e ibrida nel 2027

L’offerta elettrica si apre con la GLA 200 electric da 165 kW, pari a circa 224 CV, abbinata a una batteria LFP da 58 kWh, e prosegue con la GLA 250+ electric da 200 kW, corrispondenti a circa 272 CV, e la GLA 350 4MATIC electric da 260 kW, equivalenti a circa 354 CV, entrambe dotate di un accumulatore NMC da 85 kWh. Su questa base la 250+ dichiara fino a 657 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la 350 4MATIC orienta la propria taratura verso le prestazioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Una quarta variante, equipaggiata con una batteria da 71 kWh, andrà a completare il listino in un secondo momento.

L’architettura a 800 volt consente potenze di ricarica in corrente continua fino a 320 kW e permetterebbe, nelle condizioni ottimali indicate dal costruttore, di recuperare 270 chilometri di autonomia in dieci minuti. Il caricatore di bordo di serie è da 11 kW, con un’unità da 22 kW disponibile a richiesta, mentre la navigazione pianifica le soste tenendo conto del traffico, dei consumi rilevati, dello stile di guida e delle condizioni del percorso.

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Quanto alla variante ibrida, il quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri lavora insieme a un motore elettrico da 22 kW, ossia circa 30 CV, integrato nel cambio a doppia frizione e otto rapporti. La batteria da 1,3 kWh consente una gestione dell’energia più vicina a quella di un full hybrid che a quella dei tradizionali mild hybrid, con la possibilità di procedere in elettrico alle basse velocità e di recuperare fino a 25 kW, equivalenti a circa 34 CV, durante la marcia.

Cambiano anche le proporzioni, con un passoche cresce di 61 millimetri arrivando a 2.790 millimetri, mentre l’altezza si riduce di 20 millimetri alla ricerca di una linea più tesa senza sacrificare l’abitabilità. I passeggeri posteriori guadagnano spazio per gambe e testa, mentre il bagagliaio dichiara 410 litri e le versioni elettriche aggiungono un vano anteriore da 107 litri.

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All’interno debutta il sistema MBUX Superscreen, con quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e due schermi da 14 pollici, integrato da funzioni che si appoggiano a ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. La dotazione può comprendere fari MULTIBEAM LED, tetto panoramico SKY CONTROL, impianto audio Burmester 3D e assistenza alla guida di livello 2, mentre le varianti 4MATIC dispongono di un programma specifico per i fondi a bassa aderenza.

Per quanto riguarda i prezzi, gli ordini si aprono il 30 luglio con una soglia d’ingresso di 46.972 euro per la GLA 200 electric. La variante intermedia 250+ electric richiede 52.706 euro, mentre la 350 4MATIC electric si colloca al vertice dell’offerta con 56.036 euro. Per le motorizzazioni ibride, attese all’inizio del 2027, il costruttore non ha ancora comunicato alcun riferimento di listino.