Lancia Stratos sei tu? Dalla Cina arriva una sorprendente erede elettrica da 430 CV e 1.365 kg di peso

La Lancia Stratos continua a lasciare il segno anche a distanza di oltre mezzo secolo. Nata negli anni Settanta con il celebre V6 Ferrari montato in posizione centrale, la sportiva italiana ha cambiato il modo di intendere le auto da rally, conquistando 19 vittorie e tre titoli mondiali consecutivi. Un palmarès che l’ha trasformata in un riferimento assoluto, non soltanto per Lancia ma per l’intero mondo delle competizioni.

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Dalla Cina arriva una coupé elettrica compatta e leggera che richiama la Lancia Stratos

Le sue proporzioni compatte, il passo corto e l’impostazione radicale hanno ispirato generazioni di progettisti. Ancora oggi il nome Lancia Stratos viene richiamato ogni volta che nasce una sportiva leggera e senza compromessi, oppure quando qualche piccolo costruttore decide di realizzare una replica moderna del modello originale.

Questa volta l’omaggio arriva dalla Cina. Tianjin Gongjiangpai Auto Technology ha avviato lo sviluppo di una piccola sportiva elettrica capace di riprendere almeno in parte la filosofia della Lancia Stratos, reinterpretandola con una meccanica completamente diversa. Il progetto è stato successivamente raccolto da JMEV e si sta avvicinando alla versione definitiva.

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Il modello si chiama Small Sports Car SC01 ed è una coupé elettrica a due posti dalle dimensioni compatte. Alcuni dettagli ricordano anche la Lotus Elise, soprattutto per l’impostazione essenziale e per la volontà di mettere il piacere di guida davanti a tutto il resto.

Il dato più interessante riguarda il peso. La SC01 ferma la bilancia a 1.365 chilogrammi, un risultato notevole per un’auto elettrica dotata di due motori e di una batteria da 60 kWh. In un periodo in cui molte vetture a batteria superano facilmente le due tonnellate, la sportiva cinese segue una strada decisamente diversa.

La potenza complessiva supera i 430 CV, distribuiti attraverso due unità elettriche. Il rapporto tra peso e potenza promette quindi prestazioni molto elevate, con una massa inferiore persino a quella di alcune sportive termiche come la Porsche Cayman.

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L’autonomia dichiarata raggiunge i 500 chilometri secondo il ciclo cinese CLTC, dato che dovrà naturalmente essere verificato in condizioni reali. Più che i numeri assoluti, però, a colpire è l’idea alla base del progetto: costruire un’elettrica compatta, leggera e divertente, recuperando lo spirito di auto come la Lancia Stratos senza limitarsi a copiarne le forme.