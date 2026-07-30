Citroën Racing prepara la nuova stagione di Formula E con la GEN4 da 815 CV

La Stagione 12 di Formula E deve ancora assegnare i suoi verdetti, ma nei box di Citroën Racing si lavora già pensando al prossimo campionato. Il team francese ha infatti intensificato lo sviluppo della nuova GEN4, la monoposto che debutterà nella Stagione 13, confermando al volante Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy.

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Citroën Racing testa la GEN4 di Formula E con Vergne e Cassidy, puntando su 815 CV

Il progetto ha mosso i primi passi lo scorso novembre, con i test iniziali organizzati sotto la supervisione della FIA. Da quel momento la vettura ha continuato a macinare chilometri su diversi tracciati europei. Calafat, Navarra, Andalusia e Guadix hanno permesso alla squadra di mettere alla prova la GEN4 in condizioni differenti e di raccogliere informazioni sempre più precise.

L’ultima sessione, disputata proprio a Guadix, si è chiusa con oltre 500 chilometri percorsi. Una distanza importante, che ha consentito agli ingegneri di verificare il funzionamento dei nuovi componenti, confrontare i dati della pista con quelli del simulatore e capire dove intervenire prima dell’inizio dei test ufficiali pre-stagionali.

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In questa fase il cronometro conta, ma non è l’unico riferimento. Ogni giro serve anche a conoscere meglio la monoposto, sviluppare il powertrain e affinare il software che governa i suoi numerosi sistemi. Le impressioni dei piloti hanno un peso altrettanto importante: Vergne e Cassidy aiutano i tecnici a comprendere come reagisce la vettura, quali aspetti migliorare e quale direzione seguire nella definizione dell’assetto.

La GEN4 porterà la Formula E verso livelli prestazionali mai raggiunti prima. La potenza potrà salire fino a 600 kW, pari a circa 815 CV, mentre la trazione integrale permanente farà il suo debutto assoluto nel campionato. Il sistema di recupero dell’energia arriverà fino a 700 kW, sfruttando entrambi i propulsori, anteriore e posteriore.

La monoposto utilizzerà inoltre una nuova batteria da 55 kWh e potrà contare su due differenti configurazioni aerodinamiche: una pensata per generare maggiore carico e l’altra studiata per ridurre la resistenza all’avanzamento.

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Per affrontare un cambiamento tecnico così importante, Citroën Racing ha preferito non modificare la propria formazione. Vergne e Cassidy conoscono bene la categoria e hanno già dimostrato di saper offrire indicazioni preziose anche durante lo sviluppo.

Il debutto della nuova vettura è previsto a dicembre, sul circuito cittadino della Jeddah Corniche. Prima di allora il lavoro resterà intenso, perché l’obiettivo dichiarato non è semplicemente arrivare pronti alla nuova stagione, ma presentarsi alla prima gara con una GEN4 affidabile, veloce e già in grado di lottare nelle posizioni di vertice.