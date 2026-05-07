Stellantis punta su Roberta Zerbi per rafforzare esperienza cliente e rete europea

Stellantis affida a Roberta Zerbi un nuovo incarico strategico in Europa. La manager è stata nominata responsabile di Customer Journey Excellence and Network Development per Enlarged Europe, con effetto immediato. Nel nuovo ruolo riporterà a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, continuando allo stesso tempo a guidare Lancia come CEO.

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Roberta Zerbi: nuovo incarico strategico in Europa

Si tratta di una nomina che riguarda due aree sempre più decisive per il gruppo: l’esperienza cliente e lo sviluppo della rete commerciale. Oggi, nel mondo dell’auto, non basta più proporre un prodotto competitivo. Conta anche il modo in cui il cliente scopre il marchio, entra in concessionaria, configura la vettura, riceve assistenza e mantiene il rapporto con il brand nel tempo.

È proprio su questo percorso che Zerbi sarà chiamata a lavorare. L’obiettivo è rendere l’esperienza più chiara, coerente e riconoscibile in tutti i punti di contatto con Stellantis e con i suoi marchi. Un compito importante, soprattutto in una fase in cui elettrificazione, digitalizzazione e nuovi modelli di vendita stanno cambiando profondamente il rapporto tra case automobilistiche, rete e automobilisti.

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Roberta Zerbi porta con sé un’esperienza ampia e internazionale. Ha lavorato in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio, costruendo una carriera interamente nel settore automotive. Laureata alla LUISS Guido Carli di Roma e con un MBA alla Warwick Business School, ha iniziato nel 1998 in Ford, occupandosi di vendite e marketing.

Il percorso è poi proseguito in Toyota, dove ha guidato il Rendez-Vous Toyota di Parigi dal 2006 al 2008, prima di seguire da Bruxelles le operazioni commerciali per Europa dell’Est e Russia. Nel 2011 è entrata in Fiat, contribuendo anche al lancio della nuova Panda. Da lì sono arrivati incarichi sempre più rilevanti, tra marketing, gestione dei brand e sviluppo commerciale.

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Dal 2015 è stata Country Manager per Alfa Romeo e Jeep, mentre tra il 2017 e il 2019 ha guidato Alfa Romeo nell’area EMEA. Con la nascita di Stellantis, nel 2021, ha seguito Alfa Romeo e Lancia per Enlarged Europe. Nel 2023 è passata alla guida di Stellantis &You, la rete retail diretta del gruppo, prima di diventare CEO di Lancia nel settembre 2025.

Nel nuovo incarico, Zerbi continuerà anche a seguire il rilancio del marchio Lancia, iniziato con la nuova Ypsilon e destinato a proseguire con la futura Gamma. “Customer journey e network development sono due leve fondamentali”, ha dichiarato la manager, sottolineando il valore crescente della qualità dell’esperienza. Emanuele Cappellano ha evidenziato invece la sua “visione internazionale”, la conoscenza della rete e la sensibilità verso il cliente.