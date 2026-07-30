Opel rinnova il patto con l’Olympiacos: terza stagione insieme tra calcio e mobilità

Opel e Olympiacos FC continueranno il loro percorso insieme anche nella stagione 2026/27. Il costruttore tedesco e la squadra più titolata del calcio greco hanno rinnovato l’accordo di collaborazione, arrivato ormai al terzo anno consecutivo.

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Opel e Olympiacos rinnovano la partnership per il terzo anno

Una scelta che conferma la solidità del rapporto nato tra due realtà molto diverse, ma accomunate da alcuni principi ben precisi: continuità, lavoro di squadra, innovazione e volontà di migliorarsi. Valori che nello sport fanno spesso la differenza e che Opel vuole trasferire anche nel modo in cui racconta il proprio marchio e la sua gamma.

La casa di Rüsselsheim continuerà quindi ad affiancare l’Olympiacos nelle sue attività, mettendo a disposizione vetture e soluzioni di mobilità dedicate. Il club del Pireo potrà utilizzare i modelli più recenti di Opel, comprese le proposte elettrificate, oggi sempre più centrali nell’offerta del marchio.

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La collaborazione con la società greca si inserisce in un impegno sportivo molto più ampio. Opel, infatti, non ha scelto di concentrarsi su una sola disciplina, ma ha costruito nel tempo una presenza che spazia dal calcio al rugby, passando per rally, pallamano e competizioni elettriche.

Uno dei progetti più particolari è l’ADAC Opel GSE Rally Cup, la prima serie monomarca al mondo riservata ad auto da rally completamente elettriche. Il marchio è inoltre partner della federazione irlandese di rugby e sostiene le nazionali tedesche maschile e femminile di pallamano, oltre alla Bundesliga e al Mondiale IHF maschile del 2027.

Dalla stagione 2026/27 arriverà poi una novità ancora più importante: il debutto di Opel nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Il rinnovo con l’Olympiacos diventa così un altro tassello di una strategia che punta a legare il nome Opel allo sport, alla tecnologia e alla nuova mobilità elettrificata.