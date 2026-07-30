Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY27 sorpresa su strada: il V6 si prepara alla sfida Euro 7

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY27 è tornata su strada per una nuova sessione di collaudo. A immortalarla è stato Walter Vayr di Gabetz Spy Unit, che ha pubblicato sui social alcune foto di un esemplare rosso praticamente privo di camuffature. Un dettaglio che lascia intuire come l’aggiornamento in arrivo non dovrebbe cambiare il volto della berlina sportiva del Biscione.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY27 torna avvistata in strada

La Giulia fotografata appare infatti molto simile a quella che conosciamo. Davanti ritroviamo il grande scudetto Alfa Romeo, le prese d’aria generose e i due sfoghi ricavati sul cofano. Restano anche i cerchi sportivi, i passaruota pronunciati e il quadrifoglio verde sui parafanghi, mentre al posteriore continuano a farsi notare il diffusore nero e i quattro terminali di scarico.

Le novità più importanti, però, non saranno visibili a occhio nudo. Il muletto dovrebbe essere utilizzato per completare l’adeguamento della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY27 alla normativa Euro 7. I tecnici sarebbero quindi al lavoro sulla gestione elettronica del motore, sul trattamento dei gas di scarico e su tutti quei componenti necessari per ridurre le emissioni.

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La vera notizia, per gli appassionati, è che il V6 biturbo dovrebbe restare al suo posto. Alfa Romeo vuole permettere alla Quadrifoglio di continuare la propria carriera senza privarla di ciò che l’ha resa speciale: prestazioni elevate, trazione posteriore, sterzo diretto e un comportamento su strada ancora oggi capace di reggere il confronto con rivali molto più recenti.

L’attuale Giulia rimarrà in produzione fino alla fine del 2027. Una proroga che concede altro tempo a un modello nato ormai più di dieci anni fa, ma ancora centrale nell’immagine sportiva del marchio.

Molto meno definito è ciò che arriverà dopo. La nuova generazione era inizialmente attesa nel 2026, ma il progetto è stato rimesso in discussione e si trova ancora in fase di valutazione. I programmi di Stellantis sono cambiati, soprattutto dopo il rallentamento della domanda di auto elettriche.

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Non è quindi escluso che la futura Giulia possa cambiare pelle. Potrebbe restare una berlina, ma anche avvicinarsi a una fastback rialzata o a un crossover sportivo, con forme più adatte alle richieste del mercato. Nell’attesa, la Quadrifoglio si prepara a restare in scena ancora un po’, conservando almeno per ora la formula che l’ha resa una delle Alfa Romeo più amate degli ultimi anni.