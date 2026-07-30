Maserati A6G/54: in vendita una coupé Allemano

La Maserati A6G/54 fu costruita dal 1954 al 1957. Prese il posto della A6G 2000 e fu plasmata in vario modo: coupé e spider di Frua, coupé di Allemano e di Zagato. Ebbe pure una versione da gara. In totale il suo ciclo produttivo portò alla nascita di 60 esemplari. Uno di questi si appresta a passare di mano.

Advertisement

L’occasione dello shopping viene offerta dall’asta di RM Sotheby’s che andrà in scena a Monterey il prossimo 14 agosto. Qui, sotto il martello del banditore, passerà una vettura della specie, costruita nel 1956. Si tratta di una coupé Allemano. In questa veste nacque specificamente per le competizioni da rally su strada.

Suo primo proprietario fu l’uomo d’affari e pilota americano Richard “Dick” Cicurel, residente in quegli anni a Parigi, che commissionò un lungo elenco di modifiche alla casa del “tridente”, per avere un buon rendimento in gara.

Advertisement

La Maserati A6G/54 in vendita è contrassegnata dal telaio numero 2147. Il suo abito è rifinito in rosso e nero. In questa veste l’auto modenese si è aggiudicata il 3° posto di classe al Pebble Beach Concours d’Elegance dello scorso anno. Per la coupé messa all’asta a Monterey, gli esperti ipotizzano una forbice di valori fra 900.000 e 1.200.000 euro.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Cuore pulsante del modello è un motore a 6 cilindri in linea da 2.0 litri di cilindrata, a doppio albero a camme e doppia accensione, derivato dalle corse. Ad alimentarlo provvedono tre carburatori Weber, che lo dissetano con inebrianti abbuffate di ottani. Il sound è degno del rango.

Realizzata con maestria, in alluminio ed acciaio martellati a mano, la carrozzeria di questa vettura è una prova dell’arte di Allemano, storico atelier con sede a Torino. In questa veste interpreta bene lo spirito elegante e sportivo delle gran turismo italiane del dopoguerra. Le linee sono pulite e dense di carattere. I sottili montanti del tetto e le ampie superfici vetrate rendono l’abitacolo particolarmente arioso.

Advertisement

All’epoca questa Maserati A6G/54 era l’auto stradale del “tridente” più costosa mai venduta. Molto dettagliata la sua scheda descrittiva, che offre una ricchezza di elementi per comprendere la sua fattura ed anche la sua vita.

Dai documenti risulta che l’auto fu venduta all’inizio del 1957 al senatore milanese Francesco Tenerelli, per poi concedersi ad altri proprietari italiani. Nel 1988 fu acquistata da Peter Kaus, entrando a far parte della sua Collezione Rosso e Bianco, in Germania. Sei anni dopo fece il suo ingresso nella scuderia di Evert Louwman nei Paesi Bassi, dove rimase fino al 2006. Poi ancora un passaggio di mano, con ripristino delle caratteristiche da rally.

Advertisement

Nel 2024 la Maserati A6G/54 di cui ci stiamo occupando è stata acquistata dall’attuale venditore che, per alienarla, si è rivolto agli specialisti di RM Sotheby’s, dopo aver eseguito alcuni interventi di restauro, con cui si è svelata in tutto il suo splendore al Pebble Beach Concours d’Elegance del 2025. Certo l’interesse da parte dei collezionisti.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s