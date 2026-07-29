Sophia Flörsch pronta alla grande sfida con la Opel Mokka GSE Rally

Dalla pista alle prove speciali, senza passaggi intermedi. Sophia Flörsch sarà al via dell’ADAC Saarland-Pfalz Rallye del 14 e 15 agosto come ospite dell’ADAC Opel GSE Rally Cup, al volante della Opel Mokka GSE Rally. Per la pilota tedesca si tratta di un debutto assoluto nel mondo dei rally, ma anche di un collegamento diretto tra i due programmi elettrici di Opel: la Formula E e il primo campionato monomarca rally a batteria.

Advertisement

Sophia Flörsch debutta nei rally con la Opel Mokka GSE Rally all’ADAC Saarland-Pfalz Rallye

Flörsch lavora infatti come pilota di sviluppo nel progetto Opel GSE Formula E, dove simulatore, analisi dei dati e confronto continuo con gli ingegneri fanno parte della quotidianità. In Saarland dovrà però affrontare una realtà completamente diversa, fatta di note, cambi di fondo, margini ridotti e fiducia totale nella navigatrice. Al suo fianco ci sarà l’austriaca Nina Spitaler, con la quale ha completato tre giorni di preparazione intensiva.

L’allenamento non si è limitato alla guida. Le due hanno lavorato sulla stesura delle note, sulla comunicazione a bordo e sulla gestione del ritmo. A seguirle è stata Claire Schönborn, pilota Opel impegnata nel Campionato Europeo Junior Rally con la Corsa Rally4 e nella stessa GSE Rally Cup con la Mokka elettrica.

Advertisement

“Sul circuito esistono vie di fuga, nel rally no. Devi essere preciso e fidarti al cento per cento del navigatore”, ha spiegato Flörsch. La familiarità con la Mokka GSE stradale, che utilizza come auto aziendale, renderà il passaggio ancora più curioso, anche se la versione da gara è un’altra cosa: 207 kW, pari a 281 CV, e 345 Nm di coppia.

Il Rallye Saarland-Pfalz rappresenterà la quarta prova stagionale della coppa e farà parte del Campionato Tedesco Rally. In programma ci sono 14 prove speciali, compresa una frazione sprint lunga quasi 20 chilometri. Per Flörsch l’obiettivo dichiarato è imparare, arrivare al traguardo e ottenere un buon risultato.

Sophia Flörsch, Opel GSE Formula E Team test and development driver, Nina Spitaler, Opel Mokka GSE Rally, Rallye Test Pachfurth

Anche il pubblico sarà coinvolto: attraverso i canali Instagram di Opel Germania e Opel Motorsport, i fan potranno scegliere la livrea della vettura con cui la pilota affronterà il suo debutto.