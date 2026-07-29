Abarth taglia i prezzi in Brasile: Pulse e Fastback mai così convenienti

Fiat ha appena celebrato i suoi primi 50 anni in Brasile, ma la festa continua anche nelle concessionarie. Fino al 4 agosto, il marchio italiano propone una campagna particolarmente aggressiva dedicata alla gamma Abarth, con riduzioni di prezzo superiori a 25.000 real, finanziamenti a tasso zero e piani di pagamento che possono arrivare fino a 50 rate.

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In Brasile, Fiat lancia forti sconti su Pulse e Fastback Abarth

Una delle protagoniste dell’iniziativa è la Pulse Abarth, il primo SUV dello Scorpione realizzato a livello mondiale. Il modello viene proposto a 146.240 real, contro un prezzo di listino di 162.490 real. Lo sconto supera quindi i 16.000 real, rendendo più accessibile una delle vetture sportive compatte più interessanti del mercato brasiliano.

Ancora più consistente il vantaggio riservato alla Fastback Abarth. Arrivata nelle concessionarie nel 2023, la versione ad alte prestazioni del SUV coupé passa da 183.990 a 156.392 real. In questo caso la riduzione raggiunge 27.598 real, una cifra significativa per un’auto che punta a unire spazio, stile e prestazioni.

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Sotto il cofano, Pulse e Fastback condividono il motore Turbo 270 da 185 CV e 270 Nm di coppia. Una meccanica capace di spingere entrambe da 0 a 100 km/h in appena 7,6 secondi, accompagnata da una taratura specifica di assetto, sterzo e impianto di scarico. Il carattere Abarth emerge anche nelle modalità di guida dedicate e nei dettagli estetici ispirati al celebre Scorpione.

La dotazione di serie comprende inoltre il pacchetto ADAS con i principali sistemi avanzati di assistenza alla guida, il tetto panoramico apribile e il sistema multimediale da 10,1 pollici. Attraverso la piattaforma Connect////Me, i clienti possono utilizzare più di 30 servizi connessi, controllando diverse funzioni della vettura anche a distanza.

La promozione coinvolge tutte le oltre 500 concessionarie Fiat presenti sul territorio brasiliano e rappresenta uno dei regali commerciali più importanti organizzati dal marchio per celebrare mezzo secolo di attività nel Paese.