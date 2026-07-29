Leapmotor B03: la nuova compatta presentata in Cina

Leapmotor continua ad allargare la propria famiglia di auto elettriche e questa volta lo fa con la nuova Leapmotor B03, presentata in Cina con il nome A05. Una compatta a cinque porte che nasce soprattutto per la città, ma che non vuole essere considerata soltanto una vettura adatta ai tragitti brevi.

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Leapmotor B03 punta su design pulito, tanta tecnologia e fino a 510 km di autonomia WLTC

Il marchio cinese guarda in particolare ai giovani, a chi cerca un’auto moderna, tecnologica e semplice da utilizzare. Leapmotor B03, però, potrebbe interessare anche chi ha bisogno di una vettura pratica per tutta la settimana. Le dimensioni raccontano bene il tipo di auto scelto da Leapmotor. La carrozzeria è lunga 4,175 metri, larga 1,790 metri e alta 1,560 metri.

Il passo di 2,605 metri dovrebbe garantire uno spazio interno generoso rispetto agli ingombri esterni. Chi viaggia dietro non dovrebbe essere costretto a troppi sacrifici e questo potrebbe rendere la Leapmotor B03 adatta non soltanto agli spostamenti quotidiani, ma anche ai viaggi del fine settimana.

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Lo stile è pulito e piacevole, senza forme eccessivamente aggressive. Le superfici sono morbide, i gruppi ottici sottili e le proporzioni abbastanza equilibrate. Leapmotor non ha cercato di realizzare un’auto appariscente a tutti i costi, preferendo un design moderno che possa continuare a piacere anche dopo alcuni anni.

All’interno l’impostazione dovrebbe essere altrettanto semplice. Il costruttore promette materiali morbidi al tatto, rivestimenti curati e diverse combinazioni di colore. Ci saranno inoltre sedili configurabili, numerosi vani portaoggetti e un bagagliaio con doppio scomparto, comodo per tenere i cavi di ricarica separati da borse e valigie.

La tecnologia resterà uno dei punti centrali del progetto. La Leapmotor B03 offrirà funzioni basate sull’intelligenza artificiale e sistemi avanzati di assistenza alla guida, pensati per rendere meno faticosi il traffico, le manovre e gli spostamenti quotidiani.

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Leapmotor dichiara fino a 510 chilometri di autonomia secondo il ciclo cinese WLTC. Il dato europeo sarà probabilmente più basso, ma la presenza della ricarica rapida dovrebbe rendere la Leapmotor B03 utilizzabile anche lontano dai percorsi cittadini.