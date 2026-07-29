Dodge prepara il colpo grosso: la Charger Sixpack più potente di sempre debutta a Woodward

Dodge ha scelto uno degli appuntamenti più spettacolari dell’estate americana per svelare la Charger con motore SIXPACK più potente mai realizzata. La nuova muscle car sarà presentata il 7 agosto all’M1 Concourse di Pontiac, in Michigan, durante l’anteprima stampa di Roadkill Nights, il festival che riporterà le gare di accelerazione sulla leggendaria Woodward Avenue.

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Dodge svela a Roadkill Nights la Charger SIXPACK più potente di sempre

“Ogni anno Roadkill Nights ci permette di alzare il volume con qualcosa di più grande, rumoroso e veloce”, ha dichiarato Matt McAlear, amministratore delegato di Dodge. Il nuovo modello dovrebbe rappresentare il punto più alto della gamma Charger a benzina, riportando al centro dell’attenzione prestazioni, sound e cultura delle muscle car americane.

L’edizione 2026 di Roadkill Nights introdurrà per la prima volta due aree di gara. Accanto alle tradizionali sfide di accelerazione su Woodward Avenue debutterà infatti una competizione su circuito stradale, ospitata su un tracciato chiuso all’interno dell’M1 Concourse. Nel Direct Connection Grudge Match saranno protagoniste le Charger Scat Pack equipaggiate con il sei cilindri biturbo SIXPACK da 550 CV.

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Il programma comprenderà anche incontri con alcuni dei volti più conosciuti delle corse statunitensi. Tony Stewart, Leah Pruett, Matt Hagan e Ida Zetterstrom parteciperanno a una sessione di autografi dedicata ai tifosi della NHRA. Allo stand Ram saranno invece presenti i piloti NASCAR CRAFTSMAN Truck Corey LaJoie, Brenden Queen e Justin Haley.

Non mancheranno burnout, esibizioni di drifting e sfide tra auto diventate celebri grazie a Roadkill. Mike Finnegan porterà la Rotsun e Stubby Bob, mentre David Freiburger commenterà le gare insieme al due volte vincitore Morgan Evans. Pruett e Hagan si esibiranno su Woodward con dragster Dodge Nitro da circa 12.000 CV.

Nell’area Dodge saranno esposte Charger moderne e storiche per celebrare i 60 anni del modello, insieme alla gamma Durango con motore HEMI. Chrysler parteciperà con due Pacifica modificate, mentre simulatori di guida dedicati a Forza Horizon 6 permetteranno ai visitatori di sfidarsi virtualmente. L’evento dell’8 agosto sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali Dodge e MotorTrend.