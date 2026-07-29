Nuova Alfa Romeo 6C, il sogno proibito che riporta il Biscione nel regno delle grandi coupé

La nuova Alfa Romeo 6C torna in vita almeno nel mondo digitale. Il creatore Carlo Indelicato ha pubblicato su LinkedIn un prototipo virtuale realizzato con l’intelligenza artificiale, immaginando una coupé capace di unire eleganza, muscoli e memoria storica. Non è un progetto ufficiale, ma il risultato tocca un nervo scoperto tra gli alfisti: il desiderio di rivedere una vera gran turismo a due porte nella gamma del Biscione.

Advertisement

Un render AI immagina la nuova Alfa Romeo 6C come coupé bassa e muscolosa

Il render mostra un’auto bassa e larga, con cofano molto lungo, abitacolo arretrato e passaruota pronunciati. Davanti domina il classico scudetto Alfa Romeo, inserito tra grandi prese d’aria, mentre il posteriore è attraversato da una sottile firma luminosa. I quattro terminali di scarico e le superfici tese suggeriscono la presenza ideale di un V6 biturbo, pensato per offrire prestazioni elevate senza rinunciare all’utilizzo quotidiano.

Il nome 6C appartiene a una delle famiglie più importanti della storia Alfa Romeo. La prima vettura della serie nacque dal lavoro di Vittorio Jano nella seconda metà degli anni Venti. La 1750 diventò poi un simbolo nelle competizioni e nell’eleganza, mentre la 2500 Villa d’Este portò quella sigla ai vertici dello stile italiano. “6C” indicava semplicemente i sei cilindri, ma con il tempo divenne sinonimo di tecnica raffinata, carrozzerie firmate dai migliori atelier e successi sportivi.

Advertisement

Indelicato richiama anche l’Alfetta GTV6, celebre per il motore V6 e per lo schema transaxle, con il cambio collocato al retrotreno per migliorare la distribuzione dei pesi. È proprio questo equilibrio tra carattere meccanico, piacere di guida e sfruttabilità a rendere l’idea particolarmente affascinante.

Nella realtà, il piano FaSTLAne 2030 assegna ad Alfa Romeo priorità più concrete. Junior resterà il modello d’ingresso, mentre arriveranno un nuovo C-SUV su piattaforma STLA Medium e una hatchback di segmento C basata su STLA One. Il marchio sta inoltre studiando il futuro di Giulia e Stelvio attraverso architetture multi-energia, affiancando ai modelli destinati ai grandi numeri un nuovo progetto esclusivo firmato Bottegafuoriserie.