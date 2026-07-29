Stellantis fa scuola sulla sicurezza: Kokomo ed Etobicoke conquistano i premi NADCA

Negli stabilimenti industriali la sicurezza non dipende soltanto da regole scritte, cartelli e procedure. A fare davvero la differenza sono i comportamenti adottati ogni giorno da chi lavora sulle linee, controlla gli impianti e interviene quando individua un possibile rischio. È anche per questo che i riconoscimenti ottenuti da due fonderie Stellantis in Nord America assumono un significato particolare.

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Stellantis Kokomo ed Etobicoke premiati dalla NADCA per risultati eccellenti sulla sicurezza: un anno senza incidenti gravi

Il Kokomo Casting Plant, nell’Indiana, e l’Etobicoke Casting Plant di Toronto sono stati premiati dalla North American Die Casting Association, l’organizzazione che rappresenta circa 290 aziende specializzate nella pressofusione. I premi vengono assegnati sulla base dei dati relativi agli incidenti, alle assenze e alle limitazioni lavorative registrate nel corso dell’anno.

A ottenere il risultato più prestigioso è stato lo stabilimento Stellantis di Kokomo, diventato il primo nella storia della NADCA a ricevere il riconoscimento “10 Years of Excellence in Safety”. Significa che per dieci anni consecutivi il sito ha mantenuto risultati migliori rispetto alla media del settore manifatturiero, riuscendo a ridurre gli incidenti e soprattutto le loro conseguenze sui lavoratori.

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Per Kokomo è arrivato anche l’“Outstanding Safety Award” 2025, il dodicesimo dal 2014. Il premio tiene conto degli episodi che costringono un dipendente ad assentarsi, a svolgere temporaneamente mansioni diverse o a lavorare con alcune limitazioni.

“Il nostro team comprende che la sicurezza è alla base di tutto ciò che facciamo”, ha spiegato il direttore dello stabilimento Stellantis Jeremy Agnew, ricordando come il risultato sia stato costruito attraverso l’impegno quotidiano delle persone.

Kokomo è considerato il più grande impianto di pressofusione al mondo. Nei suoi circa 58.000 metri quadrati vengono prodotti carter per trasmissioni, componenti automobilistici in alluminio e fusioni per blocchi motore.

Risultato importante anche per lo stabilimento Stellantis Etobicoke, che ha conquistato il “Perfect Award” e il “Progress Award”. Il primo certifica un intero anno senza incidenti capaci di provocare assenze, trasferimenti o limitazioni nelle mansioni. Il secondo premia invece il miglioramento di almeno il 25 per cento rispetto all’anno precedente.

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Nello stabilimento canadese vengono realizzati componenti in alluminio destinati a modelli Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. I riconoscimenti saranno consegnati tra il 29 settembre e il 1° ottobre durante l’evento annuale NADCA di Grand Rapids, nel Michigan.