Nuova Fiat Duna, ecco come sarebbe oggi con lo stile della Grande Panda

La nuova Fiat Duna torna alla ribalta grazie a un progetto digitale pubblicato su Facebook da Gianluca Vignola. Si tratta di un render realizzato con l’intelligenza artificiale, senza alcun legame ufficiale con FIAT, che prova a immaginare una possibile erede del modello lanciato nel 1987, reinterpretandolo attraverso il linguaggio stilistico della Grande Panda.

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Un render AI immagina la nuova Fiat Duna con il look della Grande Panda

Il risultato è una vettura robusta e originale, a metà strada tra una berlina rialzata e un crossover compatto. Il frontale riprende i fari pixelati e la grande fascia nera della Grande Panda, mentre sulle fiancate compare la scritta Duna impressa direttamente nella carrozzeria. Anche il posteriore punta su forme squadrate, con gruppi ottici verticali e il nome FIAT in evidenza sul portellone.

L’abitacolo segue la stessa filosofia. La plancia è semplice e orizzontale, con strumentazione digitale, schermo centrale e numerosi comandi fisici. Il colore giallo della carrozzeria viene ripreso sulla plancia, sul tunnel centrale e sui sedili, creando un ambiente moderno ma meno freddo rispetto a quello di molte auto attuali.

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Vignola ha immaginato la nuova Fiat Duna in tre varianti: berlina a quattro porte, Weekend e versione a due porte. Le prime due misurerebbero 4,20 metri di lunghezza, mentre la più compatta si fermerebbe a 4,08 metri. Una famiglia di modelli pensata per privilegiare spazio, semplicità e versatilità.

Molto articolata anche l’ipotetica gamma dei motori. Alla base ci sarebbe il 1.2 mild hybrid da 90 CV, con cambio manuale oppure automatico a sei rapporti. Più in alto troverebbe posto un 1.4 mild hybrid da 100 CV con trasmissione manuale, affiancato da due versioni full hybrid: un 1.4 da 100 CV e un 1.6 da 145 CV, entrambi abbinati al cambio automatico.

Non mancherebbe una variante completamente elettrica, chiamata Duna-e, con motore da 135 CV e batteria da 50 kWh.

Al momento, però, un ritorno della Duna non rientra nei programmi annunciati da FIAT. Il marchio è impegnato con i lanci di Grizzly e Grizzly Fastback, ai quali seguiranno la futura Multiplina o Quattrolino, la nuova Pandina, un pick-up e una Panda Van.