Nuova Fiat Pandina EV, ecco come potrebbe apparire l’E-Car a che può cambiare il futuro di Pomigliano

La nuova Fiat Pandina EV torna al centro dell’attenzione grazie a una nuova interpretazione digitale firmata dal creatore indipendente Kleber Silva, che ha provato a immaginare l’aspetto della futura citycar elettrica di Fiat attesa nei prossimi anni. Le immagini pubblicate mostrano una piccola vettura urbana dal carattere semplice e robusto, con forme squadrate, dettagli ispirati alla nuova famiglia Panda e un’impostazione pensata per la mobilità quotidiana.

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Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Pandina EV da meno di 15.000 euro che sarà prodotta a Pomigliano dal 2028 e che forse avrà un altro nome

Il progetto reale, però, è ancora circondato da diversi interrogativi. La futura E-Car di Fiat sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco a partire dal 2028 e avrà un obiettivo molto chiaro: offrire un’auto elettrica accessibile, con un prezzo inferiore ai 15 mila euro. Una soglia che, se confermata, potrebbe renderla uno dei modelli a batteria più interessanti per il mercato europeo, soprattutto in una fase in cui il costo delle auto elettriche resta uno dei principali ostacoli per molti automobilisti.

Non è ancora certo che il nome scelto sarà Pandina. L’attuale Fiat Pandina continuerà infatti a essere prodotta almeno fino al 2030 nella configurazione oggi conosciuta, mantenendo il suo ruolo di modello popolare e accessibile nella gamma del marchio. Dopo quella data potrebbe arrivare una nuova generazione ibrida, destinata a proseguire il legame con una delle vetture più amate dagli italiani.

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Per la futura elettrica compatta si fanno quindi anche altri nomi. Tra questi c’è Fiat Koala, denominazione effettivamente registrata da Fiat e che negli ultimi mesi ha alimentato diverse ipotesi. Al momento, però, la situazione resta aperta: Pandina EV, Koala o un altro nome ancora, la scelta definitiva non è stata confermata.

Anche sul piano tecnico non mancano le indiscrezioni. La nuova elettrica di Fiat potrebbe nascere su una piattaforma di origine Leapmotor, marchio cinese partner di Stellantis. La stessa base dovrebbe essere utilizzata anche per altri due modelli destinati alla produzione a Pomigliano: una nuova Citroën 2CV e un modello Leapmotor.

Il render di Kleber Silva chiaramente ispirato al teaser ufficiale della stessa Fiat ipotizza dunque come potrebbe apparire una piccola Fiat elettrica, economica, razionale e dal forte carattere urbano.