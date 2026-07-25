Stellantis porta ricambi, formazione e credito al centro di Oficina Brasil Conecta 2026

Stellantis rafforza la propria presenza nel mercato brasiliano dell’aftermarket partecipando a Oficina Brasil Conecta 2026, uno dei principali appuntamenti dedicati ai professionisti della riparazione automobilistica. La manifestazione si svolgerà dal 24 al 26 luglio presso il Transamerica Expo Center di San Paolo.

Advertisement

Stellantis protagonista a San Paolo con ricambi, formazione e credito per le officine

L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, prevede oltre 80 conferenze dedicate non soltanto alla manutenzione dei veicoli, ma anche alla gestione quotidiana delle officine.

All’interno del proprio stand, Stellantis riunirà diversi marchi e realtà del gruppo, costruendo un vero ecosistema dedicato ai riparatori. Saranno presenti Mopar, bproauto e Circular Autopeças, insieme a Maxxi Training e DPK. L’obiettivo è mostrare un’offerta che comprende ricambi originali e multimarca, accessori, lubrificanti, componenti rigenerati, servizi e percorsi di formazione professionale.

Advertisement

La principale novità dell’edizione 2026 sarà la partecipazione di Autocred, piattaforma finanziaria legata a DPaschoal. La società presenterà strumenti di credito rivolti sia ai consumatori sia alle imprese, permettendo a Stellantis di ampliare ulteriormente il sostegno offerto alle officine indipendenti e agli operatori dell’intera filiera automobilistica.

Grande attenzione sarà riservata anche alla formazione. Domenica 26 luglio, alle 10:30, Danilo Ribeiro, coordinatore Formazione e Sviluppo di Maxxi Training, terrà l’incontro “Allineamento Totale: trasformare la diagnostica in esperienze di fiducia”. Il tema sarà il modo in cui una diagnosi precisa e ben comunicata possa migliorare il rapporto tra officina e automobilista.

Alle 13:20 sarà invece il turno di Marcia Bonfim e Alexandre Melatto, protagonisti della conferenza dedicata ai comportamenti che distinguono le officine più efficienti. Al centro dell’intervento ci saranno i rituali organizzativi, l’assistenza al cliente e le strategie utili ad aumentare la fidelizzazione.

Advertisement

Stellantis metterà inoltre in evidenza i propri canali digitali, dai negozi ufficiali Mopar presenti su Mercado Livre al servizio WhatsApp di Circular Autopeças, passando per il canale YouTube di bproauto.

La presenza a San Paolo segue quella al Circuito Doutor-IE 2026, dove l’azienda aveva coinvolto i partecipanti attraverso un quiz dedicato alla conoscenza del proprio portafoglio, trasformando la presentazione di prodotti e servizi in un momento di confronto diretto con i riparatori.