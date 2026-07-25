Nuova Alfa Romeo Spider, il sogno proibito che gli appassionati aspettano da anni

La nuova Alfa Romeo Spider torna a fare capolino sul web grazie a un render pubblicato su LinkedIn dal creatore digitale indipendente Carlo Indelicato. L’immagine immagina una roadster compatta, bassa e muscolosa, capace di reinterpretare in chiave moderna lo spirito del celebre Duetto senza trasformarsi in una semplice copia del passato.

Advertisement

Un render rilancia la possibile nuova Alfa Romeo Spider: una roadster moderna ispirata al Duetto,

Il progetto mostra una due posti scoperta dalle proporzioni classiche, con cofano lungo, abitacolo arretrato e coda corta. Il frontale è dominato dallo scudetto Alfa Romeo, inserito tra gruppi ottici sottili e prese d’aria generose, mentre il posteriore propone fari orizzontali, quattro terminali di scarico e una linea larga e sportiva. Indelicato si chiede se il ritorno del Duetto sia soltanto un sogno romantico, sottolineando come le piattaforme Stellantis potrebbero rendere tecnicamente possibile una vettura di questo tipo.

Una nuova Alfa Romeo Spider, però, non avrebbe il compito di generare grandi volumi. Sarebbe piuttosto una “halo car”, un modello capace di rafforzare l’immagine del marchio e di ricordare che il Biscione può ancora puntare su emozione, stile italiano e piacere di guida. Il mercato delle cabriolet si è ridotto, ma proprio per questo una proposta simile potrebbe distinguersi in un panorama dominato da SUV e crossover.

Advertisement

La realtà industriale di Alfa Romeo, almeno nel breve periodo, guarda però in altre direzioni. Con il nuovo piano di Stellantis, il marchio dovrebbe concentrare maggiormente le proprie energie sull’Europa e soprattutto sul segmento C. In questa strategia rientrerebbero le future eredi di Giulietta e Tonale, due modelli fondamentali per aumentare i volumi e consolidare la presenza del brand nel mercato europeo.

Più incerto appare invece il futuro nel segmento D, dove programmi, tempistiche e caratteristiche dei prossimi modelli non sembrano ancora completamente definiti. Il ritorno di una spider non è attualmente previsto nei piani ufficiali, ma il programma Bottega Fuoriserie potrebbe riservare sorprese.

Entro la fine dell’anno sarà infatti svelato il secondo modello in edizione limitatissima dopo la nuova 33 Stradale. La sua identità resta segreta e, anche se non esistono conferme, l’idea che prima o poi una scoperta possa tornare nella gamma continua ad alimentare l’immaginazione degli appassionati.