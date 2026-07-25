FIAT Grizzly e Grizzly Fastback, la nuova coppia globale pronta a fare la storia

FIAT ha scelto una data simbolica per mostrare le sue prossime novità. Proprio nel giorno del 127° anniversario del marchio sono state presentate Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, due auto che avranno il compito di allargare la gamma e conquistare famiglie molto diverse tra loro. Oltre che in Europa arriveranno anche in Sud America, Medio Oriente e Africa. Si tratta di due modelli molto importanti pronti a fare la storia di Fiat spingendo il brand dove non era mai stato.

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FIAT Grizzly e Grizzly Fastback pronte a spingere la casa italiana verso la conquista di nuovi orizzonti

Le due vetture condividono gran parte del progetto, ma non vogliono rivolgersi allo stesso automobilista. Fiat Grizzly è il SUV più razionale della coppia. Ha forme regolari, un’impostazione robusta e punta soprattutto sulla praticità. È pensata per chi usa l’auto ogni giorno, magari con figli e bagagli al seguito, e cerca un modello spazioso senza dover passare a dimensioni troppo impegnative.

Grizzly Fastback mette invece maggiormente l’accento sullo stile. La linea del tetto scende verso la parte posteriore e rende la carrozzeria più slanciata. L’aspetto è più dinamico, ma FIAT non ha voluto sacrificare lo spazio interno. L’idea è offrire un’auto familiare capace di distinguersi, adatta a chi desidera qualcosa di più personale rispetto a un SUV tradizionale.

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Grizzly misura 4,4 metri, mentre la Fastback arriva a 4,5 metri. La differenza sulla carta non è enorme, ma la seconda può contare su un bagagliaio da 600 litri. Una capacità notevole, soprattutto per una vettura che vuole mantenere una linea più sportiva. Entrambi i modelli sono stati studiati per sfruttare bene lo spazio a disposizione e offrire un abitacolo generoso senza diventare ingombranti durante le manovre o nell’uso urbano.

Anche la gamma dei motori seguirà una logica globale. Saranno previste versioni a benzina, mild hybrid ed elettriche, con potenze fino a 145 CV. In base al Paese si potrà scegliere tra cambio manuale e automatico. I clienti avranno inoltre a disposizione sette colori per la carrozzeria e una dotazione tecnologica aggiornata, con i più recenti sistemi di assistenza alla guida.

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Con queste due auto FIAT prova a rafforzarsi in più regioni del mondo attraverso una famiglia di modelli costruita su una base comune. Una strategia diversa rispetto a quella di altri costruttori, che preferiscono sviluppare vetture specifiche per ogni singolo mercato.

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback saranno mostrate dal vivo al Salone dell’Auto di Parigi, in programma a ottobre. Il lancio commerciale è atteso nell’ultimo trimestre del 2026. La produzione si baserà sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, già utilizzata per Citroën C3 e C3 Aircross.