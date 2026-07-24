Nuova Fiat Campagnola, il fuoristrada storico rinasce in una veste completamente nuova nel concept virtuale

La nuova Fiat Campagnola torna a far parlare di sé, anche se per il momento soltanto sullo schermo. La pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes ha utilizzato l’intelligenza artificiale per immaginare come potrebbe apparire oggi lo storico fuoristrada torinese, affiancandolo nelle immagini alla Campagnola originale.

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Un render AI reimmagina una nuova Fiat Campagnola con linee moderne e richiami al passato

Il risultato prova a mantenere un legame evidente con il passato. La carrozzeria è corta, alta e squadrata, con tre porte, parafanghi ben marcati e pneumatici generosi, pensati per suggerire immediatamente una vera indole da fuoristrada. Davanti restano i classici fari circolari, inseriti però in una fascia nera moderna con la scritta Fiat al centro. Dentro, invece, il salto nel presente è netto: sedili rivestiti in marrone, strumentazione digitale, grande schermo centrale e numerosi comandi fisici, più adatti a un mezzo destinato anche all’uso gravoso.

Non si tratta, naturalmente, di un progetto ufficiale. Fiat non ha annunciato il ritorno della Campagnola e il render nasce esclusivamente dalla fantasia del suo autore. Le immagini hanno però il merito di riportare alla memoria uno dei modelli più particolari costruiti dalla casa torinese.

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La prima Campagnola vide la luce nei primi anni Cinquanta, quando l’Esercito Italiano cercava un nuovo veicolo da ricognizione ispirato alla Jeep Willys. Fiat affidò il progetto a Dante Giacosa e riuscì a prevalere sulla proposta concorrente sviluppata da Alfa Romeo. A convincere furono soprattutto la semplicità meccanica, la robustezza e la facilità di manutenzione.

La produzione iniziò nel 1951 con la versione militare AR 51, ma poco dopo arrivò anche il modello civile. La Campagnola entrò presto nelle flotte di esercito, polizia, vigili del fuoco e protezione civile, diventando una presenza familiare sulle strade e nei territori più difficili.

Nello stesso 1951 un esemplare attraversò l’Africa da Città del Capo ad Algeri in appena 11 giorni, 4 ore e 54 minuti. Un’impresa che contribuì a costruire la reputazione del fuoristrada Fiat. Nel 1974 arrivò una seconda generazione completamente rinnovata, prodotta fino al 1987 e proposta con motori, carrozzerie e configurazioni differenti, alcune capaci di ospitare fino a nove persone.

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Oggi, però, una nuova Fiat Campagnola non rientra nei programmi comunicati da Stellantis. Il piano FASTLANe 2030, presentato dal CEO Antonio Filosa il 21 maggio 2026, ha indicato Fiat come uno dei quattro marchi globali centrali del gruppo insieme a Jeep, Ram e Peugeot.

La strategia futura punterà soprattutto su modelli accessibili, city car e crossover compatti destinati a più mercati. Grande Panda ha aperto questa nuova fase, mentre Grizzly e Grizzly Fastback rappresenteranno la parte alta della gamma. In un piano costruito attorno a volumi elevati e prodotti globali, un fuoristrada specialistico come questa ipotetica nuova Fiat Campagnola resta, almeno per ora, un affascinante esercizio di fantasia.