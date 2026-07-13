Alfa Romeo, “Nuovo segmento D in studio”: sarà l’erede di Giulia e Stelvio?

Il futuro di Alfa Romeo continua a essere uno dei temi più difficili da decifrare all’interno dell’universo Stellantis. Le indiscrezioni si susseguono, spesso in modo frammentario, mentre le conferme ufficiali restano poche. Anche dopo l’Investor Day dello scorso maggio, il quadro non appare molto più nitido: alcuni progetti sembrano avere una direzione precisa, altri restano sospesi tra ipotesi, revisioni e possibili cancellazioni.

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Alfa Romeo valuta un nuovo modello di segmento D: potrebbe essere l’erede di Giulia e Stelvio

Tra le poche certezze c’è una nuova hatchback di segmento C. Il marchio ha già anticipato che il modello dovrà raccogliere idealmente l’eredità di Alfa Romeo 147 e Giulietta, due nomi ancora molto forti tra gli appassionati. Non si tratterebbe di una semplice operazione nostalgica, ma di un’auto compatta pensata per riportare il Biscione in una fascia di mercato strategica, oggi particolarmente affollata.

Accanto alla hatchback è previsto anche un nuovo C-SUV destinato, nei piani attuali, a sostituire la Tonale. Il modello dovrebbe essere prodotto a Melfi e condividere parte della propria base industriale con Jeep Compass, Lancia Gamma e DS 7. Nella futura gamma troveranno inoltre spazio l’aggiornamento della Junior e un nuovo progetto firmato Bottega, destinato a raccogliere il testimone della 33 Stradale con una nuova sportiva esclusiva.

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Le domande più importanti riguardano però Giulia e Stelvio. I due modelli avrebbero dovuto ricevere una nuova generazione, ma i programmi sembrano essere stati congelati dopo il cambio di strategia seguito all’arrivo del nuovo management Stellantis. Non è ancora chiaro se i progetti siano stati semplicemente rinviati, profondamente modificati oppure abbandonati.

Un’indicazione interessante è emersa durante l’evento Stellantis Fleet&Business Solutions. In una slide dedicata ai programmi futuri di Alfa Romeo è comparsa la dicitura “Nuovo Segmento D in studio”. Il riferimento porta inevitabilmente a pensare alle eredi di Giulia e Stelvio, entrambe centrali per l’immagine del marchio.

La formula “in studio”, tuttavia, lascia aperte molte interpretazioni. A differenza della nuova hatchback e del C-SUV, il modello di segmento D non risulta ancora confermato. Stellantis potrebbe quindi attendere l’andamento commerciale dei prossimi anni prima di decidere se rilanciare il progetto e con quale configurazione. Non possiamo nemmeno escludere che Giulia e Stelvio a questo punto possano essere sostituiti da un unico modello.

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Sul tavolo resta anche il futuro dello stabilimento di Cassino, oggi tra i siti più esposti del gruppo. I volumi produttivi sono scesi ai minimi a causa delle vendite ridotte di Giulia, Stelvio e dei modelli Maserati, mentre l’assenza di un nuovo progetto di segmento D rende ancora più urgente una decisione industriale.