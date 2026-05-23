Alfa Romeo punterà forte sul segmento C con l’erede di Giulietta e di Tonale

Alfa Romeo vuole tornare a contare nel segmento C. E per farlo non punterà su un solo modello, ma su due progetti distinti: un nuovo C-SUV e una hatchback compatta. È questo uno dei passaggi più interessanti emersi dopo le precisazioni fornite dal marchio in seguito allo Stellantis Investor Day 2026 del 21 maggio. Una strategia che guarda al cuore del mercato, ma anche alla storia recente del Biscione.

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Alfa Romeo punterà forte sul segmento C con l’erede di Tonale e di Giulietta

Il primo modello sarà il futuro C-SUV, destinato a raccogliere idealmente l’eredità dell’attuale Tonale. Quest’ultima ha avuto un ruolo importante nella gamma Alfa Romeo, tanto da superare le 100.000 unità prodotte. Per questo il nuovo SUV compatto non partirà da zero: dovrà proseguire un percorso già avviato, ma con contenuti più moderni e una maggiore integrazione con le piattaforme del gruppo Stellantis.

Il modello nascerà sulla piattaforma STLA M e sarà dotato di motorizzazioni multi-energia. Una scelta che permetterà ad Alfa Romeo di adattarsi a mercati diversi e a una clientela sempre più divisa tra elettrico, ibrido e soluzioni tradizionali. Ma il punto più importante riguarda il carattere della vettura. Alfa Romeo insiste su tre aspetti: qualità degli interni, prestazioni e piacere di guida. In altre parole, il nuovo C-SUV dovrà essere competitivo, ma anche riconoscibile come una vera Alfa. Il veicolo sarà prodotto in Italia, molto probabilmente a Melfi.

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L’altro progetto riguarda invece una hatchback di segmento C. Ed è forse la notizia più suggestiva per gli appassionati, perché riporta subito alla mente nomi come 147 e Giulietta. Modelli che hanno rappresentato per anni l’idea di compatta sportiva secondo Alfa Romeo: pratici nell’uso quotidiano, ma con un’identità più forte rispetto alla concorrenza generalista.

La futura hatchback nascerà sulla piattaforma STLA ONE e porterà in gamma tecnologie avanzate ed efficienza su tutte le motorizzazioni. Non sarà quindi un semplice ritorno al passato, ma una reinterpretazione moderna di una formula che Alfa Romeo conosce bene.

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Con questi due modelli, il Biscione vuole presidiare il segmento C su due fronti: da una parte il SUV, oggi indispensabile per fare volumi; dall’altra una compatta più tradizionale, capace di parlare agli alfisti di lunga data. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra sinergie industriali e personalità. Perché il mercato chiede efficienza, ma chi sceglie Alfa Romeo continua a cercare emozione.