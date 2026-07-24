Nuova Alfa Romeo Giulietta, spunta l’ipotesi GTA: la sorpresa però potrebbe dividere i puristi

Tra i modelli destinati a ridisegnare la gamma Alfa Romeo nei prossimi anni dovrebbe esserci anche una nuova compatta di Segmento C. Il nome definitivo non è stato ancora scelto, ma il pensiero corre inevitabilmente ad una nuova Alfa Romeo Giulietta, assente dal mercato dal 2020 e ancora molto rimpianta dagli appassionati del Biscione.

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Alfa Romeo prepara una nuova compatta ispirata a Giulietta e 147: possibile una versione GTA, forse elettrica

La casa automobilistica ha già lasciato intendere di voler tornare in questa categoria, citando apertamente Giulietta e 147 come fonti d’ispirazione. Non si tratterebbe quindi di una semplice automobile compatta con il logo Alfa Romeo sul frontale. L’obiettivo sarebbe quello di realizzare una vera C-Hatch sportiva, con uno sterzo diretto, un telaio ben bilanciato e un comportamento capace di esaltare soprattutto nei percorsi ricchi di curve.

Anche lo stile dovrebbe avere un ruolo centrale. La futura compatta potrebbe adottare proporzioni muscolose, carreggiate larghe e una linea del tetto dinamica, cercando di distinguersi dalle tante proposte razionali presenti nel segmento. Sullo sfondo resta anche la possibilità di una parentela tecnica con un’eventuale nuova Lancia Delta, altro nome storico che da tempo viene accostato ai programmi futuri di Stellantis.

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La nuova Alfa Romeo Giulietta dovrebbe nascere sulla piattaforma STLA One, l’architettura multi-energia annunciata dal gruppo. Questo permetterebbe di proporla con differenti sistemi di alimentazione, lasciando spazio sia alle versioni ibride sia a quelle completamente elettriche.

L’indiscrezione più interessante arriva però da Auto Express. Secondo la testata britannica, Alfa Romeo potrebbe valutare persino una variante GTA della futura hatchback. Tre lettere che, nella storia del marchio, hanno sempre indicato modelli più leggeri, potenti e radicali.

La parte destinata a far discutere riguarda la possibile motorizzazione. L’eventuale GTA potrebbe infatti essere elettrica, sfruttando componenti condivisi con altri modelli sportivi del gruppo. Auto Express collega il progetto alla futura Peugeot e-208, attesa anche in una versione GTi ad alte prestazioni.

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Stellantis ha già seguito questa strada con Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e, Abarth 500e, Lancia Ypsilon HF, Peugeot e-208 GTi e Opel Corsa GSE. Modelli veloci e tecnicamente interessanti, che devono però confrontarsi con una parte del pubblico ancora legata al rumore, al cambio e al carattere dei motori termici.

Il successo della Toyota GR Yaris dimostra che esiste ancora spazio per piccole sportive vecchia scuola, leggere, potenti e coinvolgenti. Una nuova Giulietta GTA elettrica potrebbe offrire prestazioni notevoli, ma convincere gli alfisti più tradizionalisti sarebbe una sfida ben più difficile.