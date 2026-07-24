Opel porta la sua energia nel cuore del rap italiano: partnership con Red Bull 64 Bars Live 2026

Opel punta sulla musica per parlare in modo più diretto alle nuove generazioni. Il marchio tedesco sarà infatti partner di Red Bull 64 Bars Live 2026, il grande appuntamento dedicato al rap italiano in programma sabato 3 ottobre a Taranto, nel quartiere Paolo VI, all’interno del complesso delle Case Bianche.

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Opel entra nel live del rap italiano come partner di Red Bull 64 Bars Live 2026 a Taranto, tra musica, quartiere e nuovi modelli

Dopo Scampia, a Napoli, e il Serpentone di Corviale, a Roma, il format sceglie ancora una volta un luogo che ha molto da raccontare. Le Case Bianche non saranno soltanto lo sfondo del concerto, ma una parte importante dell’evento. Red Bull 64 Bars Live nasce proprio con questa idea: portare la musica fuori dai circuiti più tradizionali e farla entrare nei quartieri, trasformando spazi spesso associati soltanto alle difficoltà sociali in luoghi di incontro, espressione e partecipazione.

Per Opel si tratta di un’occasione per uscire dai confini della comunicazione automobilistica classica e incontrare un pubblico giovane, abituato a muoversi tra musica, social e contenuti digitali. Il marchio accompagnerà l’avvicinamento all’evento attraverso i materiali ufficiali, la pagina dedicata sul sito Red Bull e i contenuti pubblicati online.

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La presenza non si fermerà però alla semplice esposizione del logo. Durante il concerto sarà realizzata un’area Opel, pensata per permettere al pubblico di entrare in contatto con il marchio e vedere da vicino alcuni dei suoi modelli. Opel troverà spazio anche nella diretta streaming, raggiungendo così chi non potrà essere presente fisicamente a Taranto ma seguirà lo spettacolo da casa.

La quinta edizione si presenta con una line-up capace di attirare pubblici diversi. Sul palco saliranno Kid Yugi, Capo Plaza, Sayf e Artie 5ive. A loro si aggiungerà Redman, ospite internazionale della serata, mentre The Night Skinny avrà il compito di guidare musicalmente lo show nel ruolo di producer ufficiale.

La formula resterà quella che ha reso riconoscibile Red Bull 64 Bars: niente ritornelli costruiti per la radio, ma 64 barre lasciate agli artisti per raccontarsi senza troppe mediazioni. Testi diretti, identità differenti e performance che mettono al centro la scrittura e il modo personale di stare sul palco.

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Il successo raggiunto dal progetto nel 2025 spiega bene l’interesse di Opel. Gli episodi legati al format hanno superato complessivamente 50 milioni di stream, raggiungendo 15,2 milioni di persone. Su YouTube sono state registrate 3,2 milioni di visualizzazioni tra video e contenuti brevi, mentre TikTok e Instagram hanno generato 38 milioni di video views. A questi numeri si aggiungono oltre 66 milioni di impression sui media tradizionali.

Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, ha spiegato che la collaborazione si inserisce nel percorso di evoluzione del marchio, sempre più interessato a contesti contemporanei e vicini alle persone. Dopo il ruolo di Title Sponsor di Opel Firenze Rocks 2026, l’accordo con Red Bull 64 Bars Live conferma la volontà di legare il nome Opel ad alcuni dei principali eventi musicali italiani.