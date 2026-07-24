In Francia elogiano l’Alfa Romeo Tonale Diesel: efficiente, elegante e divertente su strada

In un mercato che sembra aver ormai voltato le spalle al gasolio, l’Alfa Romeo Tonale Diesel continua a rappresentare una delle poche alternative rimaste per chi percorre molti chilometri. A metterla alla prova sulle strade francesi è stata Auto Infos, che ha raccontato pregi e difetti della versione equipaggiata con il 1.6 da 130 cavalli e cambio automatico a doppia frizione.

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In Francia Alfa Romeo Tonale Diesel convince per consumi bassi, stile italiano e guida agile fuori città

Oggi il diesel rappresenta appena il 2,6 per cento delle immatricolazioni francesi, contro il 72,4 per cento raggiunto nel 2011. Eppure, per chi viaggia spesso in autostrada, i vantaggi restano concreti: consumi contenuti, grande autonomia e meno soste dal benzinaio. Alfa Romeo Tonale Diesel è ormai una rarità anche all’interno di Stellantis, dove il gasolio sopravvive su pochi modelli come Peugeot 308, Opel Astra, Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

La prima cosa che continua a convincere è lo stile. Secondo la recensione francese, la Tonale conserva quel modo tutto italiano di disegnare un’automobile, fatto di superfici morbide, proporzioni equilibrate e dettagli immediatamente riconoscibili. Il frontale con lo scudetto Alfa Romeo rimane uno dei più personali del segmento, mentre la carrozzeria rossa dell’esemplare provato ha attirato parecchi sguardi durante il test.

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Anche l’abitacolo ha una sua identità. La plancia orizzontale richiama l’Alfasud, mentre il quadro strumenti mantiene i tradizionali elementi circolari. Non tutto, però, è allo stesso livello. Accanto a materiali gradevoli e assemblaggi solidi compaiono alcune plastiche più economiche, mentre l’ambiente completamente nero rischia di risultare un po’ troppo cupo.

Su strada, l’Alfa Romeo Tonale Diesel mostra due caratteri molto diversi. Nel traffico urbano il cambio a doppia frizione è lento, indeciso e poco fluido. Le partenze e i passaggi tra le marce inferiori richiedono una certa delicatezza con l’acceleratore, altrimenti la guida diventa brusca e poco piacevole.

Superati i 50 km/h, però, la situazione cambia. Il cambio diventa più rapido, il motore risponde meglio e la modalità Dynamic rende la Tonale decisamente più vivace. Sulle strade tortuose della regione del Vexin, i collaudatori di Auto Infos hanno apprezzato la capacità del SUV di inserirsi in curva e di seguire con precisione le traiettorie, nonostante un peso di circa 1.620 chilogrammi.

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I 130 cavalli non regalano prestazioni da sportiva, ma il diesel si fa perdonare al distributore. Durante la prova, il consumo medio è rimasto sotto i sei litri ogni 100 chilometri, circa due litri in meno rispetto alla versione mild hybrid a benzina. L’autonomia dichiarata dalla testata francese raggiunge circa 850 chilometri con un pieno.

Il telaio, derivato dalla precedente Jeep Compass ma profondamente rivisto, restituisce una guida piacevole, soprattutto quando la strada comincia a curvare. Le sospensioni sono però rigide e sul pavé o sulle buche il comfort ne risente, anche a causa dei sedili piuttosto duri. Meglio quindi evitare i cerchi da 19 o 20 pollici e restare sui più equilibrati 18 pollici.

In Francia il listino dell’Alfa Romeo Tonale Diesel parte da 41.000 euro, ma con gli sconti il prezzo online scende a circa 37.000 euro. La Sprint, considerata la scelta più equilibrata, costa 38.500 euro, mentre la Ti provata da Auto Infos arriva a 41.500 euro, compresa la pesante penalizzazione francese sulle emissioni da 2.370 euro.