Jeep festeggia 85 anni con una Meridian da collezione: soltanto 85 esemplari prodotti

Jeep celebra 85 anni di storia e in India lo fa con una Meridian molto particolare, destinata soltanto al mercato indiano. La nuova 85th Anniversary Edition sarà costruita in appena 85 esemplari, uno per ciascun anno trascorso dalla nascita del marchio americano.

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Jeep celebra 85 anni con una Meridian speciale per l’India: solo 85 esemplari

Oggi le Jeep sono molto diverse dai primi modelli. Sono più confortevoli, tecnologiche e adatte alla vita quotidiana, ma l’idea di fondo è rimasta la stessa: offrire un’auto capace di andare oltre i percorsi abituali. Anche la Meridian, grande SUV a sette posti venduto in India, interpreta questa filosofia in una chiave più moderna e familiare.

Per la serie dell’anniversario, Jeep è partita dall’allestimento Overland, uno dei più completi della gamma. Non ci sono trasformazioni radicali o modifiche che cambiano il carattere della vettura. La casa americana ha preferito intervenire sui particolari, lasciando che sia soprattutto la tiratura limitata a rendere speciale questa versione.

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All’esterno si riconosce per i cerchi in lega da 18 pollici verniciati in nero lucido, ai quali si aggiungono badge e grafiche dedicate agli 85 anni di Jeep. Sono dettagli discreti, che non stravolgono la linea della Meridian, ma aiutano a distinguerla dagli altri allestimenti.

Dentro cambia l’atmosfera. L’abitacolo è quasi interamente nero, con inserti e finiture color oro Maya che alleggeriscono l’insieme e aggiungono una nota più elegante. Non è una soluzione particolarmente vistosa, ma riesce a dare agli interni un’identità diversa senza allontanarli dallo stile sobrio del modello.

Jeep propone anche alcuni pacchetti Anniversary AXS, pensati per chi vuole personalizzare ulteriormente uno degli 85 esemplari. Tra gli accessori disponibili ci sono tappetini in moquette, adesivi celebrativi, luci ambientali e un’illuminazione specifica per il tetto panoramico Sky Lounge.

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La parte tecnologica ruota invece attorno a CARA AI, il nuovo assistente vocale di Stellantis. Il sistema comprende 52 lingue, comprese le principali parlate in India, e può essere utilizzato con richieste formulate in modo naturale.

Il conducente può chiedere indicazioni stradali, scegliere la musica, effettuare una chiamata, impostare un promemoria o controllare le previsioni del tempo. CARA può inoltre rispondere a domande generali e gestire alcune funzioni della vettura, riducendo la necessità di usare lo schermo mentre si guida.

La Jeep Meridian 85th Anniversary Edition viene proposta a partire da 36,05 lakh di rupie, equivalenti a circa 32.700 euro. Le versioni della Meridian dotate di CARA partono invece da 30,45 lakh di rupie, pari a circa 27.600 euro.