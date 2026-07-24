Allarme Jeep per Wrangler e Gladiator: 641 proprietari invitati a lasciare l’auto ferma

Una Jeep è progettata per affrontare terreni difficili, buche, fango e percorsi nei quali molte altre automobili farebbero fatica anche solo ad avanzare. Proprio per questo sorprende il problema emerso su alcuni esemplari di Wrangler e Gladiator, che non riguarda un componente elettronico o una parte particolarmente complessa, ma uno dei cerchi in acciaio.

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Richiamo Jeep per Wrangler e Gladiator: un difetto nei cerchi in acciaio può causare crepe e rotture

Stellantis ha avviato un richiamo che coinvolge 641 veicoli prodotti tra il 10 e il 16 novembre 2025. Le vetture interessate montano uno specifico cerchio fornito da Maxion Wheels, che potrebbe presentare una parete più sottile del previsto a causa di un difetto verificatosi durante la produzione.

Il rischio, almeno sulla carta, è serio. Con l’utilizzo, il cerchio potrebbe sviluppare delle crepe e arrivare nei casi più estremi a rompersi o separarsi dal veicolo. Una situazione che potrebbe provocare una perdita improvvisa di controllo, aumentando inevitabilmente il pericolo di incidente.

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L’aspetto più delicato è che, secondo Stellantis, il cedimento potrebbe avvenire senza segnali evidenti. Il conducente non avrebbe quindi necessariamente vibrazioni, rumori o altri sintomi capaci di anticipare il problema. Per questa ragione ai proprietari coinvolti è stato consigliato di smettere immediatamente di utilizzare il veicolo fino all’ispezione.

L’azienda ha inoltre invitato a parcheggiare le Jeep interessate all’aperto. Nei documenti diffusi non viene spiegato in maniera chiara il motivo di questa ulteriore precauzione, che appare insolita considerando la natura del difetto segnalato.

Al 24 giugno 2026 Stellantis non aveva ricevuto richieste di garanzia, segnalazioni da parte dei clienti o dei centri di assistenza, né comunicazioni relative a incidenti o persone rimaste ferite. Il richiamo è stato quindi disposto in via preventiva, prima che il problema producesse conseguenze concrete.

Il 9 luglio 2026 il Comitato per la regolamentazione dei veicoli di FCA ha stabilito che la possibile fragilità del cerchio rappresentava un difetto di sicurezza. Da quel momento è stata avviata la procedura necessaria per richiamare i veicoli coinvolti.

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La riparazione prevista è relativamente semplice. I concessionari Jeep controlleranno il cerchio in acciaio e, qualora rientrasse tra quelli difettosi, procederanno alla sostituzione gratuita. Durante l’intervento verrà cambiato anche lo stelo della valvola.

Le concessionarie inizieranno a ricevere le comunicazioni dal 23 luglio 2026. Dalla stessa data i numeri di telaio coinvolti saranno consultabili nel database dei richiami della NHTSA, mentre le lettere destinate ai proprietari partiranno dal 4 settembre.