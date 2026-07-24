Stellantis cambia passo in Asia: Filosa affida a Xin e Di Si la nuova fase del rilancio

Stellantis ridisegna una parte importante della propria squadra manageriale e sceglie due profili di grande esperienza per rafforzare la presenza in Cina e nell’area Asia-Pacifico, mentre il gruppo prepara una nuova fase del proprio piano di creazione di valore. Le nomine annunciate oggi entreranno in vigore il 3 agosto 2026 e coinvolgono Tianshu Xin e Pablo Di Si, entrambi chiamati a rispondere direttamente all’amministratore delegato Antonio Filosa.

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Stellantis affida a Tianshu Xin la guida di Cina e Asia-Pacifico e nomina Pablo Di Si per accelerare il piano di creazione di valore

Tianshu Xin assumerà la responsabilità dell’intera regione Cina e Asia-Pacifico, entrando anche nello Stellantis Leadership Team. Una promozione che conferma il peso crescente del manager all’interno del gruppo. Xin vanta trent’anni di esperienza internazionale, maturata tra gestione operativa, strategia, sviluppo del business, fusioni e acquisizioni, vendite e marketing.

Dal febbraio 2025 ricopre il ruolo di Chief Operating Officer di Stellantis China e guida l’alleanza tra Stellantis e Leapmotor. Continuerà inoltre a essere CEO di Leapmotor International, incarico assunto nel novembre 2023. Il doppio ruolo sarà particolarmente delicato, considerando quanto la collaborazione con il costruttore cinese sia diventata centrale per la strategia del gruppo nei mercati globali, soprattutto nel settore delle auto elettrificate a prezzi competitivi.

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Grégoire Olivier, fino a oggi figura di primo piano nelle attività asiatiche, diventerà consulente strategico e riporterà direttamente a Xin. Una scelta che consente a Stellantis di mantenere continuità manageriale, affiancando alla nuova guida regionale una conoscenza profonda del mercato cinese e delle sue dinamiche industriali.

La riorganizzazione arriva in un momento cruciale per il gruppo, chiamato a recuperare competitività, velocità decisionale e redditività in aree dove la pressione dei costruttori locali è sempre più forte. La Cina resta uno dei mercati più difficili, ma anche uno snodo indispensabile per tecnologia, batterie, piattaforme elettriche e sviluppo di nuovi modelli destinati all’esportazione.

Nello stesso giorno entrerà in carica anche Pablo Di Si come Chief Performance Officer. L’ex presidente e CEO di Volkswagen Group North America avrà il compito di guidare l’esecuzione del Value Creation Program, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi economici e industriali di Stellantis.

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Stellantis

Di Si porta con sé una lunga esperienza nella gestione di organizzazioni internazionali complesse, nei processi di rilancio aziendale e nel miglioramento delle performance commerciali. Antonio Filosa ha sottolineato la disciplina operativa e la capacità dei due manager di costruire organizzazioni ad alte prestazioni in mercati fortemente competitivi. Per Stellantis, la nuova struttura dovrà trasformare più rapidamente le strategie in risultati concreti, con particolare attenzione alla Cina, all’efficienza operativa e alla crescita del valore.