Auto storiche: il San Marino Revival 2026 rinviato al 29 e 30 agosto

Cambio di date per il San Marino Revival 2026. L’evento, dedicato alle auto storiche, era originariamente in programma per il 1° e il 2 agosto. Ora slitta al 29 e 30 dello stesso mese, per motivi di forza maggiore.

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Un sopravvenuto imprevisto ha costretto gli organizzatori di SMRO – San Marino Racing Organization a riposizionare nel calendario questa kermesse di passione a quattro ruote, inserita nel Campionato Italiano Regolarità Autostoriche. La variazione è già stata approvata da ACI Sport, che riporta la notizia pure sul suo sito ufficiale.

La decisione di rinviare la data di svolgimento della 33esima edizione del San Marino Revival è stata presa di concerto con FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese. I promotori dell’evento si augurano che il cambiamento, rispetto al calendario iniziale, non comporti eccessivi disagi agli equipaggi che avevano in programma la trasferta sammarinese, da molti anni uno dei cardini del combattuto CIREAS.

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L’appeal dell’evento dovrebbe garantire un certo interesse anche nella nuova data. Al San Marino Revival 2026 si potranno ammirare diverse auto storiche interessanti e pure qualche vettura più recente, dotata di un certo carisma. La cornice ambientale scelta per celebrare l’appuntamento motoristico sul monte Titano è molto raffinata: un valore aggiunto, in termini di forza attrattiva, tanto per i collezionisti di auto storiche, quanto per il pubblico, che saprà come abbracciare le “nonne” a quattro ruote.

Programma originale del San Marino Revival 2026

(Ndr. La sequenza delle tappe non dovrebbe subire cambiamenti nelle nuove date)

Lunedì 29 giugno

Apertura iscrizioni

Giovedì 29 luglio

Chiusura iscrizioni

Sabato 1 Agosto

13:30-16:30 – Verifiche Sportive – Consegna Radar – Multieventi Sport Domus

13:45-16:45 – Verifiche Tecniche – Multieventi Sport Domus

17:00 – Ordine di partenza on-line

17:30 – Partenza Power Stage – Multieventi Sport Domus

Domenica 2 agosto

Briefing Direttore di Gara – on-line

9:00 – Partenza – Multieventi Sport Domus

13:00 – Sosta Pranzo – Rose’n Bowl

16:30 – Arrivo – Multieventi Sport Domus

17:00 – Classifiche on-line

17:30 – Premiazioni – Multieventi Sport Domus

Caratteristiche del percorso

65 Prove cronometrate – CO 4 – CT 2

3 Split (Power Stage Classic)

Fonte | San Marino Rally