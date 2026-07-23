Nuova Alfa Romeo Giulietta, il sogno degli alfisti torna a farsi concreto

La Nuova Alfa Romeo Giulietta continua ad alimentare la fantasia degli appassionati. Nelle scorse ore il creatore digitale Carlo Indelicato ha pubblicato su LinkedIn un nuovo render dedicato alla possibile erede della compatta del Biscione, immaginandola con proporzioni sportive, linee tese e un’impostazione capace di unire tradizione e modernità.

Advertisement

Un render rilancia l’ipotesi di una nuova Alfa Romeo Giulietta

Non si tratta di un progetto ufficiale, ma di un render indipendente che prova a interpretare uno dei modelli più attesi della futura gamma Alfa Romeo. Il frontale presenta il classico scudetto al centro, affiancato da fari sottili e da grandi prese d’aria. La fiancata appare muscolosa, con passaruota pronunciati, tetto spiovente e una coda raccolta che richiama il carattere delle Giulietta del passato senza copiarne direttamente le forme.

«Il mercato dell’automotive è affamato di emozioni autentiche e di uno stile italiano senza tempo», ha scritto Indelicato. Secondo il designer, mentre community e creatori indipendenti continuano a immaginare il ritorno delle grandi icone, Alfa Romeo sta preparando una trasformazione profonda della propria gamma.

Advertisement

Il 2028 potrebbe rappresentare una fase decisiva per il marchio, guidato dal CEO Santo Ficili. L’obiettivo sarà mantenere il celebre “Cuore Sportivo” anche in un’epoca dominata dall’elettrificazione, sfruttando simulazioni virtuali, test su pista e una strategia multi-energia capace di affiancare motori elettrici, ibridi e unità a benzina.

Il design resterà uno degli elementi centrali. Non soltanto una questione estetica, ma uno strumento per mantenere vivo il legame con gli appassionati e, allo stesso tempo, rendere Alfa Romeo più competitiva nel mercato premium internazionale.

Le indicazioni ufficiali confermano che il segmento C avrà un ruolo fondamentale nei prossimi anni. Entro la fine del 2027 arriverà l’erede della Tonale, prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Successivamente toccherà proprio alla Nuova Alfa Romeo Giulietta, attesa entro il 2030.

Advertisement

Il modello dovrebbe nascere sulla piattaforma STLA One, architettura flessibile pensata per accogliere differenti motorizzazioni. Resta ancora da capire quale carrozzeria verrà scelta, ma il render di Carlo Indelicato mostra quanto il ritorno di una compatta sportiva Alfa Romeo continui a essere desiderato.