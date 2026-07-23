Stellantis Cassino, la fabbrica si ferma ancora: appena 45 giorni di lavoro e 7 mila auto nel 2026

Nuovo stop produttivo per Stellantis Cassino, dove l’estate porta con sé altre giornate senza attività e un futuro che continua a preoccupare lavoratori e sindacati. Dal 23 al 31 luglio si fermeranno i reparti di Lastratura e Verniciatura, mentre il Montaggio resterà inattivo dal 27 al 31 luglio. Per le Presse a Caldo scatterà invece il Contratto di Solidarietà dal 27 luglio al 2 agosto. Subito dopo inizieranno le ferie collettive, con il rientro della maggior parte dei dipendenti previsto a settembre.

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Stellantis Cassino si ferma di nuovo: nel 2026 ha lavorato solo 45 giorni e prodotto circa 7 mila auto

A descrivere la situazione dello stabilimento di Piedimonte San Germano sono soprattutto i numeri. Dall’inizio del 2026, Cassino avrebbe lavorato appena 45 giorni, producendo complessivamente circa 7 mila vetture. Nel solo primo semestre le giornate effettive di attività sarebbero state 39, con 6.700 automobili uscite dalle linee. Di queste, 4.125 erano Alfa Romeo Giulia e Stelvio, mentre le restanti 2.575 erano Maserati Grecale.

Sono volumi lontanissimi da quelli raggiunti in passato da una fabbrica capace di produrre oltre centomila automobili l’anno. Oggi le fermate si susseguono e l’attività procede a singhiozzo, con conseguenze che non riguardano soltanto i dipendenti diretti, ma anche le numerose aziende dell’indotto legate allo stabilimento.

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«Ad oggi non abbiamo alcuna certezza sul futuro dello stabilimento. Quello che vediamo sono solo le continue fermate», ha dichiarato Gennaro D’Avino, segretario generale della UILM-UIL di Frosinone. Il sindacato ha preso atto delle rassicurazioni arrivate dall’amministratore delegato Antonio Filosa e dal responsabile europeo Emanuele Cappellano, chiedendo però segnali concreti per i lavoratori.

Le speranze di rilancio di Stellantis Cassino restano legate soprattutto ai prossimi modelli Maserati. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato che in autunno sarà a Torino per assistere in anteprima alla presentazione delle nuove vetture del Tridente che dovrebbero contribuire al futuro produttivo del sito.

Nel frattempo, Giulia e Stelvio continuano a sostenere una produzione ridotta, mentre l’attesa per nuovi modelli si allunga e ogni ulteriore stop rende più pesante il clima dentro e fuori dai cancelli della fabbrica.