Stellantis Pro One corre in tutto il mondo: vendite in crescita e leadership rafforzata nei mercati chiave

Il primo semestre del 2026 ha dato indicazioni positive a Stellantis Pro One. La divisione del gruppo dedicata ai veicoli commerciali ha aumentato le vendite globali del 7 per cento, rafforzando la propria presenza in quasi tutte le aree in cui opera. Dietro questa crescita c’è una gamma molto estesa.

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Stellantis Pro One cresce nel primo semestre 2026: vendite globali in aumento

L’Europa continua a rappresentare uno dei mercati più importanti. Nei 29 Paesi considerati, Stellantis Pro One ha venduto 273.600 veicoli, conquistando una quota del 28,7 per cento. In altre parole, più di un commerciale su quattro immatricolato nel continente appartiene a uno dei marchi del gruppo.

La prima posizione è stata confermata in Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia, Portogallo e nell’area Belgio-Lussemburgo. Anche negli altri grandi mercati europei la presenza resta forte, con Stellantis Pro One stabilmente tra i primi tre costruttori.

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Il dato che colpisce maggiormente riguarda i van compatti, mezzi che ogni giorno vengono utilizzati da corrieri, artigiani, tecnici e piccoli commercianti. In questo segmento la quota ha raggiunto il 47,4 per cento: praticamente un veicolo su due. Nei grandi furgoni il gruppo mantiene invece il comando con il 25,3 per cento.

Sta crescendo anche l’interesse verso le versioni elettriche. Stellantis Pro One guida già il mercato europeo dei commerciali a batteria e a marzo ha provato a rimuovere uno degli ostacoli più evidenti all’acquisto, proponendo alcuni van elettrici allo stesso prezzo delle corrispondenti varianti diesel.

L’iniziativa sembra aver prodotto i primi risultati. A giugno i modelli BEV hanno rappresentato il 15 per cento degli ordini raccolti nei principali mercati europei, mentre quelli provenienti dalle flotte di piccole e medie dimensioni sono aumentati del 140 per cento rispetto a un anno fa. La diffusione non procede ovunque alla stessa velocità, soprattutto per la diversa disponibilità di colonnine e per le esigenze di chi percorre molti chilometri, ma il peso dell’elettrico comincia a diventare più concreto.

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In Sud America la posizione di Stellantis Pro One è ancora più netta. La quota ha raggiunto il 33,9 per cento, oltre il doppio rispetto a quella del concorrente più vicino. In Brasile il gruppo controlla il 52,7 per cento del mercato, mentre in Argentina è primo con il 25,8 per cento. La leadership riguarda anche Cile e Uruguay, con il Paraguay salito al secondo posto.

A spingere le vendite è soprattutto Fiat Strada, che continua a essere il veicolo più acquistato dell’intera regione, mettendo insieme automobili e commerciali. Il lancio della nuova Ram Dakota in Brasile ha inoltre rafforzato la presenza del gruppo in un settore, quello dei pick-up, particolarmente importante per il pubblico sudamericano.

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Segnali incoraggianti arrivano anche dal Nord America. La quota è salita al 14,1 per cento e le vendite complessive sono aumentate del 13 per cento. Negli Stati Uniti Ram ha guadagnato il 15 per cento, con il Ram 1500 in crescita del 27 per cento. In Canada il marchio è salito dell’8 per cento, mentre in Messico Stellantis ha conquistato il primo posto assoluto con una quota del 18,8 per cento.

Il gruppo continua a crescere anche in Medio Oriente e Africa, dove ha raggiunto il 22,3 per cento del mercato. Nei van la quota sale al 36 per cento, con risultati particolarmente forti in Turchia, Marocco, Tunisia e Algeria, dove arriva addirittura all’84,6 per cento.

«Il primo semestre del 2026 conferma la solidità della nostra strategia orientata al cliente, del portafoglio di veicoli commerciali e dell’offerta multi-energia», ha dichiarato Eric Laforge, responsabile di Stellantis Pro One. Il prossimo appuntamento sarà IAA Transportation di Hannover, dove il gruppo mostrerà il nuovo Smart Compact Van, gli sviluppi del programma CustomFit e altre novità pensate per chi usa ogni giorno questi mezzi per lavorare.