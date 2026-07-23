Alfa Romeo Milano Sportwagon, la wagon digitale che riporta il Biscione nel cuore degli appassionati

Una station wagon sportiva, bassa e filante, costruita sull’ormai irrinunciabile pianale della Giulia. È questa l’idea alla base della Alfa Romeo Milano Sportwagon, nuovo render pubblicato nelle scorse ore sui social dal creatore digitale indipendente Bruno Callegarin.

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Un render immagina una Alfa Romeo Milano Sportwagon su base Giulia

«Alfa Romeo Milano Sportwagon. Sull’irrinunciabile pianale Giulia un nuovo concept a cui farà seguito la classica berlina», ha scritto l’autore presentando la propria interpretazione. Non si tratta naturalmente di un progetto ufficiale, ma di un render che prova a immaginare come potrebbe essere una futura familiare del Biscione, in un momento nel quale il destino della Giulia resta ancora tutto da chiarire.

Il render mostra un’auto dalle proporzioni molto sportive, con cofano lungo, abitacolo arretrato e una linea del tetto che scende dolcemente verso la coda. Il frontale riprende lo scudetto Alfa Romeo, affiancato da gruppi ottici sottili e da prese d’aria di grandi dimensioni. Al posteriore spicca invece una firma luminosa continua, mentre il diffusore e i terminali di scarico sottolineano il carattere prestazionale del modello.

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L’idea di una nuova Alfa Romeo Milano Sportwagon non può che riportare alla mente la 156 e la 159, due vetture che riuscirono a trasformare una carrozzeria familiare in qualcosa di desiderabile anche per chi non aveva particolari esigenze di spazio. Una formula che oggi potrebbe tornare interessante, soprattutto considerando il crescente successo delle wagon sportive nei segmenti premium.

Il futuro della Giulia, però, rimane incerto. L’attuale generazione è stata confermata fino alla fine del 2027, ma dopo quella data non è ancora chiaro quale strada seguirà Alfa Romeo. In origine la nuova generazione avrebbe dovuto debuttare nel 2026, ma il progetto è stato rinviato e il marchio sta ancora valutando come muoversi nel segmento D.

Più definita appare invece la strategia per il segmento C. Entro la fine del 2027 arriverà a Melfi l’erede della Tonale, mentre entro il 2030 è attesa anche una nuova Giulietta. Due modelli destinati ad avere un peso centrale nei volumi del marchio, mentre progetti come questa Alfa Romeo Milano Sportwagon continuano ad alimentare il dibattito su ciò che gli appassionati vorrebbero rivedere nella gamma del Biscione.