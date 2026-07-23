Stellantis e CATL a Saragozza: la Gigafactory d’Europa o un cavallo di Troia cinese

Si parla di uno sforzo complessivo di circa 4 miliardi di euro, per 89 ettari di impianto e un milione di batterie all’anno. Stellantis e CATL, oltre a costruire una fabbrica, stanno mettendo pesantemente mano alla mappa industriale europea.

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La gigafactory di Saragozza esiste ufficialmente dal momento in cui è stata posata la prima pietra. Operativa entro fine 2026, a piena capacità nel 2028: questa è la tabella di marcia. La joint venture si chiama Contemporary Star Energy, e con 4,1 miliardi di euro di investimento rappresenta la più grande iniezione di capitale cinese nella storia industriale spagnola. Il 94% dei fondi arriva dal CES, a cui si aggiungono 300 milioni stanziati dal Programma per i Veicoli Elettrici e Connessi.

La capacità produttiva annunciata è di 50 GWh, espandibile fino a 60. Le batterie saranno di chimica LFP, la stessa tecnologia che sta spingendo verso il basso i prezzi delle elettriche entry-level in tutto il mondo. Si tratta della scommessa tecnologica su cui Stellantis costruisce la sua competitività futura.

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Sul fronte occupazione, l’impianto promette 4.000 posti di lavoro locali. Il presidente dell’Aragona Jorge Azcón ha già dichiarato che nel 2027 la gigafactory peserà per oltre il 5% della ricchezza generata nell’intera regione. Quando i rumor iniziali parlavano di manodopera esclusivamente cinese, i vertici di CSE hanno smentito rapidamente: gli 800 lavoratori cinesi previsti riguardano la sola fase di costruzione.

L’effetto domino sullo stabilimento Stellantis di Figueruelas era prevedibile, e infatti è già in atto. Leapmotor, il brand cinese in cui Stellantis ha una quota rilevante, inizierà a produrre i propri modelli proprio lì. Il primo a scendere dalla linea 2 sarà il B10, SUV elettrico da 218 CV, seguito dal B05 nel 2026. In “coda” ci sono anche i modelli A10 e A05, due SUV dalla silhouette squadrata.

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Il vantaggio per Stellantis è evidente: accesso diretto a tecnologia competitiva a costi contenuti, produzione localizzata, filiera corta. E i benefici si propagano all’intera galassia del gruppo che tra modelli elettrici già in listino e quelli in arrivo conta una gamma di circa 60 vetture.

Quanto di questa competitività tecnologica resterà in Europa, e quanto continuerà a dipendere dal know-how industriale cinese sulle celle? Saragozza è un inizio, anche se il manuale sembra ancora scritto a Shenzhen.