Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12: il capolavoro Fuoriserie che unisce pista, storia e artigianato italiano

Maserati ha realizzato una GT2 Stradale davvero speciale per un importante collezionista di Taiwan. Si tratta di un progetto nato passo dopo passo dal confronto tra il cliente, il team di Modena e il Centro Stile. L’idea era chiara fin dall’inizio: riportare sulla strada lo spirito della leggendaria MC12, senza limitarsi a copiarne forme e colori.

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Maserati consegna una GT2 Stradale unica ispirata alla MC12

La vettura, chiamata GT2 Stradale “Tribute to MC12”, è stata svelata e consegnata direttamente nella storica sede Maserati di viale Ciro Menotti. Un momento che il marchio ha trasformato in qualcosa di più ampio rispetto alla classica consegna delle chiavi. Il proprietario ha potuto visitare lo stabilimento, conoscere da vicino il lavoro svolto dietro le quinte e immergersi nell’atmosfera della Motor Valley.

Il viaggio è proseguito tra alcune delle eccellenze del territorio emiliano, fino alla Collezione Umberto Panini di Modena, dove sono custodite vetture che hanno segnato la storia del Tridente. Un percorso pensato per accompagnare il cliente dentro il mondo Maserati, prima ancora di farlo salire a bordo della sua nuova supersportiva.

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Il riferimento alla MC12 si coglie immediatamente osservando la carrozzeria. La livrea abbina il Digital Mint Matte al Nero Essenza, con numerosi dettagli in Giallo Avia Pervia. Una combinazione che richiama la MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, una delle protagoniste assolute delle competizioni Gran Turismo dei primi anni Duemila.

Con quei colori, la MC12 conquistò tre vittorie alla 24 Ore di Spa, nel 2005, 2006 e 2008, oltre a due secondi posti nel 2007 e nel 2009. Un palmarès che ha reso quella livrea immediatamente riconoscibile agli occhi degli appassionati.

Sulla GT2 Stradale ogni particolare è stato scelto per mantenere vivo quel collegamento. Il Tridente anteriore, i loghi sui montanti e la scritta Maserati nella parte posteriore sono rifiniti in giallo lucido. Sui parafanghi posteriori compare invece il logo Fuoriserie nella stessa tonalità Digital Mint utilizzata per la carrozzeria.

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Anche la grande ala posteriore in fibra di carbonio porta la firma Maserati in Giallo Avia Pervia. Un dettaglio vistoso, ma perfettamente coerente con il carattere di una vettura nata per portare su strada soluzioni sviluppate nelle competizioni.

Per la prima volta su una GT2 Stradale, tutti gli elementi aerodinamici in carbonio sono stati proposti con finitura lucida. I quattro flap sul cofano, le feritoie anteriori, i convogliatori posteriori e la grande ala mostrano così ancora più chiaramente la propria funzione tecnica, senza rinunciare alla cura artigianale tipica del programma Fuoriserie.

La configurazione esterna è completata dall’impianto frenante carboceramico con pinze gialle, dai cerchi con fissaggio monodado in nero anodizzato e dal pacchetto Performance Plus. Elementi che non hanno soltanto una funzione estetica, ma contribuiscono a rendere la vettura ancora più vicina al mondo delle corse.

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La stessa atmosfera si ritrova nell’abitacolo. I sedili racing sono rivestiti in Alcantara nera e portano il Tridente ricamato in giallo sui poggiatesta. Le cinture di sicurezza a quattro punti riprendono la stessa tonalità, mentre le cuciture gialle percorrono volante, plancia, tunnel centrale e pannelli porta.

La fibra di carbonio è presente in diversi punti dell’interno, ma senza togliere calore all’ambiente. Al centro compare anche il badge “Tribute to MC12”, richiesto espressamente dal proprietario e inserito come firma personale di un progetto destinato a restare unico.

Sotto la carrozzeria c’è la parte più concreta della GT2 Stradale. Il motore V6 Nettuno sviluppa 640 CV e permette alla supersportiva di passare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi. La velocità massima supera i 320 km/h.

Il peso ridotto, l’aerodinamica affinata in pista e le soluzioni tecniche derivate direttamente dal motorsport ne fanno la Maserati stradale più orientata alle prestazioni mai costruita. Una vettura estrema, ma ancora capace di conservare quell’eleganza che il marchio considera parte irrinunciabile della propria identità.

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«La GT2 Stradale Tribute to MC12 dimostra fino a che punto il programma Maserati Fuoriserie possa spingersi nella personalizzazione», ha spiegato Davide Baldini, Head of Maserati Fuoriserie. «Non è semplicemente un’automobile, ma la trasformazione di una visione personale in un pezzo unico destinato a entrare nella storia del Tridente».

La consegna si inserisce nell’Anno del Tridente, il programma con cui Maserati celebra i cento anni del proprio simbolo e della prima vittoria sportiva. Era il 25 aprile 1926 quando Alfieri Maserati, al volante della Tipo 26, conquistò il primo posto di classe e l’ottavo assoluto, dando inizio a una tradizione agonistica che ancora oggi continua a riemergere in progetti come questa GT2 Stradale.