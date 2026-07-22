Trova una Lancia Thesis abbandonata: la trasformazione in un camper

La Thesis era la berlina che Lancia aveva costruito per competere con BMW Serie 5 e Mercedes Classe E, quella pensata per trasportare ministri e dirigenti tra corridoi del potere e sale riunioni. Non esattamente il punto di partenza ovvio per un progetto overlanding. Allar, un collezionista estone per vocazione, sui social noto come satsmotors, l’ha fatto lo stesso.

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Tutto è cominciato con un’auto ferma sul ciglio della strada. Per circa un anno, Allar continuava a passarci davanti nel tragitto quotidiano verso il lavoro: una Thesis verde scuro, immobile, che sembrava aspettare qualcosa. Poi è comparso un annuncio: vendita per pezzi, demolizione come unica alternativa. Mosso da un impulso difficile da spiegare razionalmente, Allar è andato a ispezionarla.

Le condizioni erano quelle che ci si aspetta da un’auto abbandonata: ammaccature, graffi, cerchi spaiati, ruggine al sottoscocca, cambio rotto, moduli elettronici mancanti. Il motore non girava. La maggior parte delle persone avrebbe fatto un passo indietro. Allar ha tirato fuori il portafoglio.

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Il restauro ha richiesto pazienza e inventiva. Il turbodiesel a cinque cilindri JTD da 2,4 litri si è rivelato in condizioni sorprendentemente buone una volta rimessi a posto i componenti. Il cambio è stato un’altra storia: i ricambi per la Thesis sono praticamente introvabili, quindi Allar ha progettato e stampato in 3D i componenti necessari al selettore. Ha poi affrontato l’impianto elettrico, notoriamente barocco nelle italiane di quell’epoca, recuperando moduli usati finché ogni funzione del cruscotto non ha ricominciato a rispondere.

Una volta rimessa su strada, omologata e revisionata, Allar si è trovato davanti a un problema inatteso: nella sua collezione c’era già una BMW 760Li, una Volvo 960, una Porsche 944, un’Opel Corsa OPC e due Honda CBR. La Thesis era di troppo. Anziché venderla, ha deciso di trasformarla nel camper che aveva sempre sognato.

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Sul tetto è arrivata una tenda rigida a guscio che, aperta, offre quattro metri quadrati di superficie abitabile. Per supportarne il peso, Allar ha progettato un rack a profilo basso che segue le linee della carrozzeria. Ammortizzatori posteriori rialzati per gestire il carico extra, cerchi da 19 pollici recuperati da una Jaguar XF con distanziali e adattatori lavorati su misura, sistema a doppia batteria per alimentare l’elettronica interna alla tenda.

Il risultato percorre l’Europa. Il turbodiesel accusa qualche esitazione a bassi regimi, ma in autostrada la Thesis resta quello che era nata per essere: una cruiser silenziosa e confortevole.